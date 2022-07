Houle holt emotionalen Sieg - Geschke weiter im Bergtrikot

Hugo Houle hat die 16. Etappe gewonnen. Der 31-Jährige Kanadier gewann am Dienstag nach einer 178,5 km langen Hitzeschlacht aus einer Fluchtgruppe heraus in Foix - und jubelte im Ziel emotional. Simon Geschke verteidigte sein Bergtrikot.

Hugo Houle hat zum Auftakt der Pyrenäen die 16. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 31-Jährige siegte am Dienstag nach 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix nach einer langen Alleinfahrt und sorgte für den ersten Erfolg eines Kanadiers seit 34 Jahren. Rang zwei sicherte sich im Sprint einer Dreiergruppe der Franzose Valentin Madouas. Dritter wurde Houles Landsmann und Teamkollege Michael Woods.

Große Emotionen bei Houle

Für Houle war es ein emotionaler Sieg. Beim Überqueren der Ziellinie richtete er seine Arme gen Himmel. Der Hintergrund: Houles Bruder Pierrick war 2012 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. "Ich habe noch nie ein Rennen gewonnen. Ich denke, das ist der richtige Ort, um mein erstes zu gewinnen", sagte der Etappensieger - und den Tränen nahe: "Ich hatte einen Traum: eine Etappe für meinen Bruder zu gewinnen, der gestorben ist. Heute habe ich für ihn gewonnen. Es ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll - ich bin so glücklich."

Pogacar kann keine Zeit gut machen - und bangt um Soler

Das Gelbe Trikot verteidigte der Däne Jonas Vingegaard erfolgreich. Der 25-Jährige liegt weiter 2:22 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der mit einigen Attacken erfolglos blieb.

Doch im Duell um Gelb verlieren die Stars der Szene zunehmend ihre wichtigsten Trümpfe. Nachdem Vingegaard am Sonntag die beiden Edelhelfer Primoz Roglic und Steven Kruijswijk verloren hat, droht Pogacar nun der Verlust seines dritten Helfers Marc Soler. Der Spanier musste sich während der Etappe übergeben, suchte mehrmals den Tour-Arzt auf und kämpfte sich kurz vor dem Besenwagen die Berge hinauf.

Geschke weiter im Bergtrikot

Simon Geschke kam als Achter ins Ziel und sicherte sich zum achten Mal in Serie das Bergtrikot. Der gebürtige Berliner (36) sammelte weitere zwölf Punkte für diese Wertung.

Für zwei Deutsche ist dagegen die Tour beendet: Der bislang so angriffslustige Lennard Kämna stieg wegen einer Erkältung nicht mehr aufs Rad, für Geschkes Team- und Zimmerkollege Maximilian Walscheid war dagegen wegen eines positiven Corona-Tests das Rennen beendet. Damit sind nur noch sieben von ursprünglich neun gestarteten deutschen Radprofis dabei.

Am Mittwoch wird die Tour mit der vierten Bergankunft fortgesetzt, wenn das Ziel der 17. Etappe in Peyragudes in 1580 Metern Höhe liegt. Einen Tag später folgte eine weitere Bergankunft in Hautacam.

