Hotz-Rücktritt: Viktoria Aschaffenburg muss zwei Ämter neu besetzen

Bei Viktoria Aschaffenburg gibt es Veränderungen auf Funktionärsebene. Sportvorstand und Sportlicher Leiter Benedikt Hotz hat seine Ämter beim unterfränkischen Regionalligisten niedergelegt. Die Entscheidung sei alternativlos gewesen.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Benedikt Hotz hat seinen eigentlich noch bis Sommer 2025 laufenden Vertrag beim SV Viktoria Aschaffenburg zum Jahreswechsel vorzeitig aufgelöst. Der 36-Jährige, der in Doppelfunktion Sportvorstand und Sportlicher Leiter zugleich war, sei an einem Punkt angekommen, an dem er sich nicht mehr in der Lage sehe, die umfangreichen Aufgaben im Verein bestmöglich umzusetzen. "Die zurückliegenden Jahre als Vorstand und Sportlicher Leiter haben mich extrem viel Kraft gekostet", begründet Hotz in einer Mitteilung des Vereins die Gründe für seinen Rücktritt.

Weiter spricht er von der "schwersten Entscheidung meines bisherigen Lebens", diese sei aber leider alternativlos gewesen. "Viele wissen, dass ich für diesen Verein brenne, aber nach sechseinhalb Jahren ist der Akku einfach leer und es ist an der Zeit, die Handbremse zu ziehen."

Bei der Viktoria bedauere man Hotz' Schritt zutiefst, so Matthias Hartmann, 1. Vorsitzender. "Wir wissen auch, dass der Zeitpunkt für uns als Verein nicht der optimalste ist. Wobei es bei solchen Entscheidungen ohnehin nur um den Menschen und nicht um den passenden Zeitpunkt gehen darf. Wir bedanken uns bei Benni für sein großartiges Engagement in den vergangenen fast sieben Jahren und die geleistete, erfolgreiche Arbeit", so Hartmann weiter.

Suche nach Nachfolger läuft

Hotz kam im Sommer 2017 zunächst als Sportkoordinator an den Schönbusch zurück, wo er bereits als Aktiver lange Zeit am Ball war. Noch in der Saison 2017/18 wurde der gebürtige Mömlinger zum Sportlichen Leiter befördert und rückte 2019 zudem in den Vorstand auf. Unter Hotz gelang den Unterfranken der Aufstieg in die Regionalliga, in der man sich mittlerweile etabliert hat.

Nachfolger für die jeweiligen Ämter sind noch nicht gefunden, für den Posten des Sportlichen Leiters habe es aber bereits "vielversprechende Gespräche" gegeben. Bis dahin sollen die anfallenden Aufgaben laut Verein intern unter den handelnden Personen aufgeteilt werden.