Hottmann erklärt Derby-Traumtor - und hofft auf potente Zuschauer

Ausgerechnet im Stadtderby gegen 1860 München gelang Eric Hottmann ein Traumtor. Gedanklich war der Türkgücü-Stürmer danach aber auch bei den Zuschauern - auch aus finanziellen Gründen.

Es lief die 77. Minute des bis dahin eher mauen Stadtderbys zwischen Türkgücü und 1860 München, als Löwen-Profi Philipp Steinhart ein Befreiungsschlag vor der eigenen Strafraumkante gründlich misslang. Der Ball sprang zu Hottmann, der das Spielgerät erst mit der Brust annahm, sich dann mit dem linken Knie vorlegte und anschließend gekonnt per Seitfallzieher zum 1:0 traf. Ein Traumtor.

"Ich drehe mich und hab einfach draufgehalten", beschrieb der gebürtige Schwabe seinen sehenswerten Treffer im "MagentaSport"-Interview bescheiden. Seinem Team hatte Hottmann, der erst in der 70. Minute eingewechselt worden war (kicker-Note 1,5), damit jedenfalls den Weg zum ersehnten Befreiungsschlag im Tabellenkeller geebnet. In der Schlussphase holte der 22-Jährige - vor der Saison vom VfB Stuttgart II nach München gekommen und in der 3. Liga schon für Großaspach am Ball - auch noch den Elfmeter raus, den Sercan Sararer zum zwischenzeitlichen und letztlich spielentscheidenden 2:0 verwertete (Endstand 2:1).

Es ist ja bekannt, dass einige Leute zuschauen. Wir hoffen, dass der eine oder andere Investor ein Auge auf uns wirft. Eric Hottmann

Türkgücü gelang damit nach 13 Spielen wieder ein Sieg (letzter Dreier Mitte Oktober gegen Wiesbaden), ausgerechnet gegen den TSV 1860. "Ein Derby ist natürlich immer nochmal was anderes. Wir haben uns das als Mannschaft verdient, weil wir in den letzten Wochen immer gefightet haben", freute sich Hottmann, der mit dem Sieg auch die Hoffnung verband, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation für den Klub nochmal neue Geldgeber zu finden und die eigene Attraktivität gesteigert zu haben: "Es ist ja bekannt, dass einige Leute zuschauen. Wir hoffen, dass der eine oder andere Investor ein Auge auf uns wirft."

Aufgeben ist keine Option

Zwar sprang der Vorjahresaufsteiger durch den sechsten Saisonsieg über den Strich, droht aber aufgrund des gestellten Insolvenzantrags und des damit verbundenen Neun-Punkte-Abzugs weiterhin ans Tabellenende zurückzufallen. Aufgeben wollen Hottmann und Co. angesichts der brenzligen Lage aber nicht. "Wir versuchen jetzt, jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind der Meinung, dass wir die Qualität haben, wir müssen sie nur abrufen", so Hottmann.