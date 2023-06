Hotel statt Stadion: Moukoko fehlt beim Abschlusstraining

Nach seinem Fehlstart ins Turnier muss Youssoufa Moukoko einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Tschechien kürzertreten. Den Dortmunder plagen muskuläre Probleme.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Abschlusstraining in Batumi, aber ein Mann fehlt. Youssoufa Moukoko, Stürmer und Hoffnungsträger der deutschen U 21, ist im wenige Kilometer entfernten Hotel geblieben. Muskuläre Probleme, so die Erklärung von Trainer Antonio Di Salvo, der den 18-Jährigen wie auch Josha Vagnoman, der ebenfalls geschont wurde, aber immerhin noch das Aufwärmen mitmachte, am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im so wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien auf dem Feld erwartet.

Alle Augen werden dann auf Moukoko gerichtet sein. Der Mann, der wie Jessic Ngankam beim enttäuschenden 1:1 gegen Israel einen Strafstoß verschoss und anschließend die rassistischen Beleidigungen über Instagram öffentlich anprangerte.

"Es ist ihm nicht alles gelungen": Di Salvo über Moukoko

Wie geht dieser junge Mann mit der ganzen Situation um? Haben die vergangenen Tage Spuren über die muskulären Probleme hinaus hinterlassen? Sportlich erwischte Moukoko mit seinem Fehlschuss aus elf Metern und seiner unglücklichen Aktion, als er einen Treffer von Vagnoman durch eine aktive Abseitsposition verhinderte, einen schlechten Turnierstart. Und steht nun mächtig unter Druck. "Wir müssen gewinnen", betont der Mittelstürmer.

Di Salvo hat den Teenager in den vergangenen Tagen, die auf allen Ebenen emotional waren, erlebt. "Er war enttäuscht", berichtet der Trainer. "Er ist nicht gut ins Spiel gekommen". Der verschossene Elfer blieb nicht folgenlos. Hätte er getroffen, glaubt Di Salvo, "wäre er freier im Spiel gewesen". Immerhin, so der Coach: "Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt."

Gleichwohl benötigt die DFB-Auswahl einen Moukoko in Topform, mit Tempo und seiner Abschlussqualität, um sich Chancen aufs Weiterkommen zu bewahren. "Es ist ihm nicht alles gelungen, das war kein optimaler Start, das ist ihm und uns bewusst", so der Coach. "Trotzdem geht der Weg weiter." Am Sonntag für Moukoko, so die Hoffnung, dann vom Hotel in die Adjarabet Arena.