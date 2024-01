Horvat will Torausbeute verdoppeln: "Über zehn Treffer zu erzielen wäre wirklich fantastisch"

Mit fünf Toren nach den ersten 17 Ligaspielen ist Sturm-Profi Tomi Horvat gemeinsam mit Sommerneuzugang Szymon Wlodarczyk der aktuell beste Torschütze seiner Mannschaft. Der slowenische Mittelfeldspieler findet sich in der Steiermark immer besser zurecht und hat noch lange nicht genug.

Vor eineinhalb Jahren lotste Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker mit Tomi Horvat einen jungen slowenischen Mittelfeldspieler in die Steiermark, der seitdem 70 Pflichtspiele für den Vizemeister der abgelaufenen Bundesliga-Saison absolvierte. In seinem Debütjahr brachte es der mittlerweile 24-Jährige sofort auf 46 Partien für die "Blackies", in denen ihm fünf Tore sowie sieben Assists gelangen. Heuer steht der vierfache Nationalspieler Sloweniens bereits bei sechs Toren in 24 Spielen und ist in der Bundesliga mit fünf Treffern aktuell gemeinsam mit Offensivkollege Szymon Wlodarczyk der beste Torschütze der Steirer. Vier davon gelangen ihm alleine in in den letzten vier Ligapartien vor der Winterpause. "Ich habe jetzt schon fünf Tore und das ist bereits mehr, als in der gesamten letzten Saison. Ich werde versuchen, noch einige folgen zu lassen und so dem Team zu helfen", so Horvat im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Auch wenn der slowenische Mittelfeldprofi seit seiner Ankunft in der Steiermark 70 von 74 möglichen Partien absolvierte und als einziger aktueller Kaderspieler in all diesen Partien sogar im Kader stand, hatte er unter Cheftrainer Christian Ilzer nicht immer einen klaren Stammplatz inne und musste sich häufig auch mit der Rolle des Jokers begnügen. Doch in der aktuellen Spielzeit bewies Horvat, wie wichtig er für den Tabellenzweiten der Bundesliga sein kann und hat die Herzen der Grazer Anhänger mit sehenswerten Treffern in der Vergangenheit bereits einige Male höher schlagen lassen. "Meine gute Schusstechnik ist sicherlich ein Stück weit eine Gabe, die mir in die Wiege gelegt wurde. Wie jedes Talent ist es jedoch so, dass man hart trainieren muss, um sie auch zu wirklichen Stärken entwickeln zu können. Ich schieße beispielsweise im Training viele Freistöße und Eckbälle, um generell einfach möglichst häufig diesen Ablauf zu wiederholen. Im Endeffekt kann man eine Gabe bzw. ein Talent nur durch hartes und langjähriges Training wirklich formen und das habe ich getan", erklärt der 24-Jährige.

Ambitionierte Ziele für 2024

Gegen Ende des vergangenen Jahres zahlte sich diese Arbeit aus und Horvat schob sich in der internen Torjägerliste nach seinem Doppelpack gegen Austria Klagenfurt sowie weiteren Treffern gegen Austria Lustenau und Aufsteiger Blau-Weiß Linz auf Rang eins. Doch damit will sich offensive Mittelfeldspieler noch lange nicht zufriedengeben und peilt im Frühjahr eine Verdoppelung seiner bisherigen Ausbeute an: "Über zehn Treffer in einer Saison zu erzielen wäre wirklich fantastisch." Es wäre auch für Horvat selbst eine Premiere, der vor seiner Zeit in Graz bei Ex-Klub NS Mura in der Saison 2021/22 mit neun Treffern seine bislang erfolgreichste Saison als Torschütze hinlegte. Seine Form vor der Winterpause macht jedenfalls Hoffnung, dass der slowenische Nationalspieler diesen persönlichen Rekord ausbauen kann, mit drei Bewerben hat Horvat im neuen Jahr auch noch genügend Spiele, um seinen Torriecher oft genug unter Beweis stellen zu können.

"Ich bin wirklich froh über diese tolle Form und über die Tore, die mir gelingen. Das kommt - wie so vieles - von harter Arbeit. Ich pushe mich im Training und in den Spielen immer selbst, auch wenn es einmal nicht nach Plan läuft. Ich bin natürlich überglücklich, dass ich aktuell so gut performe, wie ich es tue. Das mit dem Toreschießen soll auch im Frühjahr so weitergehen, damit wir möglichst gut abschneiden können", sagt der Mittelfeldspieler, der mit dem Cup-Gewinn im vergangenen Jahr direkt in seiner Debütsaison ein großes Highlight erleben durfte: "Dieser Moment des Pokalgewinns war wirklich richtig cool für mich und natürlich für den gesamten Verein. Die Feierlichkeiten waren - gemeinsam mit den Fans - Stunden und Tage, die ich niemals vergessen werde. Die gesamte Cup-Reise, mit so starken Gegnern und dramatischen Spielen, ist für mich ein Moment für die Ewigkeit."

Ein Moment, den Horvat auch gerne heuer wieder mit seiner Mannschaft erleben würde. Im ÖFB-Cup steht man auf dem Weg zur Titelverteidigung im Viertelfinale, wo als nächstes ein Duell gegen die Wiener Austria (2. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wartet. Zudem liegt man in der Liga nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg und hat sich erstmals seit 23 Jahren wieder für eine europäische K.o.-Phase qualifizieren können. Horvat gibt sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben mit breiter Brust: "Die Saison ist läuft aktuell sehr gut. Wir kämpfen um den ersten Platz in der Liga, sind im Cup noch dabei und in die K.o.-Phase der Conference League eingezogen. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Saisonziele erreichen können." Mit einem Tomi Horvat in dieser Form kein unrealistisches Unterfangen.