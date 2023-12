Horsch über Perez: "Daran wird sie nicht kaputtgehen"

Werder Bremen stand kurz davor, einen Punkt aus Wolfsburg mitzunehmen. Doch in der Schlussphase unterlief Torhüterin Catalina Perez ein Fehler. An diesem werde sie aber laut ihrem Trainer Thomas Horsch "nicht kaputtgehen."

In der Pressekonferenz nach dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Montagabend fehlten Thomas Horsch zunächst noch die Worte. "Muss ich was sagen", fragte der Trainer von Werder Bremen scherzhaft. Er musste - und wollte dann auch einiges loswerden: "Ich bin mega stolz darauf, wie die Mannschaft hier aufgetreten ist. Wir waren von Minute zu Minute besser im Spiel. Das haben wir uns erarbeitet", führte der 55-Jährige aus. "So knapp haben wir noch nie in Wolfsburg verloren."

0:1 hieß es am Ende der letzten Bundesliga-Partie des Jahres 2023 aus Sicht der Bremerinnen. Das Tor des Abends fiel spät - und es kam auf kuriose Weise zustande. Wolfsburgs Verteidigerin Dominique Janssen setzte in der 83. Spielminute eine Flanke aus dem Halbfeld an, die dann über Werders Torhüterin Catalina Perez ins Tor segelte. "Das war total bitter für Catalina, dass dieses Tor so fällt. Ich hatte den Ball schon abgehakt", erzählt Horsch. "Vorher hatte sie alle Bälle sicher. Aber sie wird daran nicht kaputtgehen."

Ich bin super stolz auf die Truppe, dass wir hier kurz vor Weihnachten noch so einen Fight geboten haben. Michelle Ulbrich

Perez kam im Sommer vom Avai FC aus Brasilien nach Bremen. Die kolumbianische Nationaltorhüterin spielte im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien für ihr Heimatland. Die 29-Jährige trug mit einer guten Leistung auch dazu bei, dass die deutsche Mannschaft das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien in Sydney mit 1:2 verlor.

In Bremen hatte die Torhüterin indes keinen guten Start, war wegen einer Verletzung längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Am Montag in Wolfsburg kam Perez dann wieder mal zum Einsatz. Thomas Horsch erklärt: "Wir wussten ja, dass halb Wolfsburg schon mal gegen Catalina gespielt hat bei der Weltmeisterschaft. Und wir haben ja auch darauf gehofft, dass sie wieder so eine Leistung zeigt. Das hat sie ja auch bestätigt - und dann macht sie den einen Fehler ..." Bitter für den SV Werder, der nach zehn Spieltagen Tabellenplatz 7 belegt.

Die Hanseatinnen fuhren am Montag mit gemischten Gefühlen von Wolfsburg nach Hause. "Ich bin super stolz auf die Truppe, dass wir hier kurz vor Weihnachten noch so einen Fight geboten haben. Wir haben alles auf dem Platz gelassen", sagte Verteidigerin Michelle Ulbrich. "Es hat aber nicht sein sollen. Es tut total weh, keinen Punkt mitzunehmen."