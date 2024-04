Horrorgruppe ausgewichen: Österreichs U 17 trifft bei EURO auf alte Bekannte

Die U 17 Österreichs kennt seine Gruppengegner bei der EURO 2024 auf Zypern. Den ganz großen Namen konnte man dabei aus dem Weg gehen.

Österreichs U-17-Nationalteam kennt seine Gruppengegner bei der EURO 2024 auf Zypern. Die Mannschaft von Martin Scherb trifft in der Gruppe B auf Dänemark, Kroatien und Wales. Dänemark kennt man bereits aus der ersten Quali-Runde (2:2), auch gegen Kroatien haben die Österreicher schon vor einem Jahr bei einem Development Turnier gespielt. Damit ist man den ganz großen Teams aus dem Weg gegangen.

"Es ist ein schönes Los für uns, wir freuen uns alle schon sehr auf das Turnier“, so Teamchef Martin Scherb kurz nach der Auslosung am Mittwochabend. "Jetzt können wir uns gezielt auf die Endrunde vorbereiten. Wie schon bei der Quali ist für uns das Wichtigste, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen und unseren Prinzipien treu bleiben. Das Turnier wird für die individuelle Entwicklung der Spieler enorm wichtig werden. Wenn wir so auftreten, wie wir es in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben, werden auch bei der EURO die Ergebnisse das logische Resultat sein. Die Vorfreude ist riesig."

Die U 17 hatte sich bei der Heim-Eliterunde im März gegen Slowenien, Norwegen und Spanien den Gruppensieg gesichert. Bei der EURO treffen die Österreicher zum Auftakt auf Kroatien, danach folgen die Partien gegen Wales und Dänemark.

Die Gruppen im Überblick

A: Zypern, Ukraine, Serbien, Tschechien

B: Dänemark, Österreich, Kroatien, Wales

C: Italien, Schweden, Slowakei, Polen

D: Frankreich Portugal, Spanien, England