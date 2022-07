Horns schnelle Premiere mit bitterem Rückschlag

Schneller als gedacht kam Bochums Neu-Erwerbung Jannes Horn zu seiner VfL-Premiere. Die verlief allerdings ganz anders als erhofft.

Am Montag erst hatte der VfL Bochum Linksverteidiger Jannes Horn verpflichtet, am Samstag stand der frühere Kölner und Wolfsburger bereits beim DFB-Pokalspiel in der Bochumer Startelf. Nach nicht mal einer halbe Stunde aber musste Horn wegen Oberschenkelbeschwerden schon wieder runter. Nun ist zu befürchten, dass der athletische Abwehrmann zum Bundesligastart am Samstag gegen den FSV Mainz nicht rechtzeitig fit wird.

Danilo Soares und Stafylidis mit Beschwerden

Es ist momentan wie verhext mit den Spielern, die links in der Bochumer Viererkette verteidigen. Völlig ungewiss ist nach wie vor, wann Danilo Soares wieder eingreifen kann, der in der vorigen Saison diesen Posten außergewöhnlich gut besetzte. Dem Brasilianer aber machen latente Hüft-Beschwerden zu schaffen; an ein geregeltes Training ist derzeit nicht zu denken.

Zwei Tage vor dem Spiel hatte sich ja auch noch Allrounder Kostas Stafylidis abgemeldet, wegen Muskelbeschwerden. Bei dem Griechen aber hat Thomas Reis noch die Hoffnung, dass es bis zum kommenden Samstag reicht. Ansonsten würde wohl wieder Saidy Janko übernehmen, der eigentlich rechts eingeplant ist, im Pokalspiel bei Viktoria Berlin aber auf der linken Seite aushalf.

In der Hauptstadt wurde der Bundesligist nicht über Gebühr gefordert, löste seine Aufgabe beim 3:0 seriös und souverän. Umso wichtiger für Reis und Co., dass schon mal drei Offensivspieler Tor-Erfolge feierten: So erzielte Philipp Hofmann im ersten Pflichtspiel für den VfL auch gleich seinen ersten Treffer, zielsicher zeigte sich auch Takuma Asano, sonst nicht gerade als Torjäger bekannt.

Zoller kommt auf Touren

Und für den ersten Treffer der neuen Pflichtspielsaison hatte Simon Zoller gesorgt, der nach einem verkorksten Jahr und seinem Kreuzbandriss langsam wieder auf Touren kommt. Da zeigte die Routinier dann auch gerne seinen bekannten Bizeps-Jubel und scheint auf dem besten Weg zu alter Klasse.

Einen Lichtblick gab es dann auch mit Blick auf die arg gebeutelte Hintermannschaft. Denn Ivan Ordets hielt schon länger durch als vermutet; nach 71 Minuten erst macht der Ukrainer Platz für Erhan Masovic. Bis dahin war er ziemlich souverän aufgetreten, mal abgesehen von leichten Geschwindigkeitsproblemen, aber die löste er mit einem bemerkenswerten Stellungsspiel und Ruhe am Ball.

Immerhin hat der 1,95 Meter lange Innenverteidiger seit Dezember kein Pflichtspiel absolviert, insofern wirkte sein Auftritt beim Viertligisten durchaus reif. Die Nagelprobe aber wartet erst noch, auf Top-Niveau wurde er jetzt natürlich noch nicht gefordert. Das passiert am nächsten Samstag, wenn der Ukrainer im Ruhrstadion gegen den FSV Mainz sein erstes Bundesligaspiel erlebt.