Hornby: Kommt Darmstadts Neuzugang jetzt in Schwung?

Fraser Hornby kam mit großen Erwartungen nach Darmstadt. Doch gesundheitliche Probleme warfen den Angreifer immer wieder zurück. Im Testspiel gegen Elversberg traf er doppelt. Doch auch ein Konkurrent konnte sich empfehlen.

Mit der Empfehlung von 8 Toren und 2 Assists in 21 Spielen war Fraser Hornby im Sommer vom belgischen Erstligisten KV Oostende ans Böllenfalltor gekommen. Doch bislang konnte der 1,95 Meter große Angreifer beim SV Darmstadt 98 nicht überzeugen. Es waren vor allem gesundheitliche Probleme, die ihn immer wieder zurückwarfen: Eine Oberschenkelverletzung setzte ihn während der Saisonvorbereitung länger außer Gefecht. Später brach die Verletzung noch einmal auf. Hinzu kam eine Erkältung. So fand der 24-Jährige noch nicht richtig in seinen Rhythmus.

Beim 4:2 im Testspiel gegen Zweitligist Elversberg traf er doppelt: Erst verwandelte er eine scharfe Hereingabe von Mitspieler Mathias Honsak, dann köpfte er eine Flanke von Filip Stojilkovic ein. Es waren die ersten beiden Tore für Hornby in einer Partie für die Lilien - auch wenn das Trainer Torsten Lieberknecht relativierte. Schließlich sei Hornby ja bereits im August im internen Testspiel unter Wettkampfbedingungen ein Treffer gelungen. Mit der Bezeichnung "externe Torpremiere" konnte der Lilien-Coach dann aber auch leben.

"Die absolute Power fehlt noch"

Lieberknecht hofft nun darauf, dass sein Neuzugang weiter in Schwung kommt. Aber er verwies trotz der beiden Tore auch noch auf Defizite. Luft nach oben sieht er bei Hornby vor allem in der Rückwärtsbewegung, im Umschaltspiel und beim schnelleren Hineinkommen in die Positionierung. "Die absolute Power fehlt noch, die fehlt mir noch", sagte Lieberknecht. Aber die werde mit zunehmender Spielpraxis kommen.

Als Hornby im Juli ans Böllenfalltor kam, war die Situation noch eine andere im Darmstädter Kader. Der beste Angreifer der Vorsaison, Phillip Tietz, stand gerade vor dem Wechsel zum FC Augsburg, Hornby galt als Stürmer Nummer eins, erhielt auch deswegen die symbolträchtige Rückennummer 9. Doch nicht nur seine Verletzungen brachten ihn ins Hintertreffen.

Zwei Konkurrenten kamen später

In Luca Pfeiffer und Tim Skarke verpflichteten die Lilien später zwei weitere Offensivspieler. Und auch Stuttgart-Leihgabe Pfeiffer traf nach seiner Rückkehr zum ersten Mal in einem Spiel in dieser Saison für die Lilien. Er war gegen Elversberg nach einer Stunde für Hornby gekommen. Nach drei Aluminiumtreffern in der Liga ein Erfolgserlebnis, auf das der 27-Jährige aufbauen kann, der zuletzt im Angriff ohnehin vor Hornby den Vorzug erhalten hatte.

Von der Statur sind Pfeiffer und Hornby ähnliche Spieler, manche Spielanlagen haben sie gemeinsam. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede wie im Kopfballspiel, wo Hornby stärker ist. Dass beide gemeinsam spielen können, ist aus Sicht von Lieberknecht möglich. Doch im Moment ist die zweite Planstelle im Lilien-Angriff ohnehin mit Skarke besetzt. Im Gegensatz zu Hornby und Pfeiffer hat der bereits drei Tore in der Bundesliga erzielt.