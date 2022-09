Horn und Mousset auf der Suche nach Anschluss

Am Samstag in Leipzig erlebt Bochums Trainer Thomas Letsch sein erstes Bundesligaspiel. Zwei Profis, die bisher noch nicht auf dem Platz zu sehen waren, machen sich Hoffnung.

Natürlich weckt so ein Trainerwechsel mitten in der Saison auch immer frische Kräfte, zum Beispiel bei Profis, die zuvor außen vor waren und nun bei dem neuen Übungsleiter ihre große Chance wittern.

In seiner ersten Trainingswoche an der Castroper Straße ist Thomas Letsch gerade erst dabei, sich ein konkretes Bild von seinen Profis zu machen. Allzu viel werde er personell nicht ändern vor seiner Bundesliga-Premiere am Samstag in Leipzig, kündigte der neue VfL-Coach bereits an.

Natürlich will er seine Truppe nicht völlig umkrempeln, aber in den ersten gemeinsamen Einheiten wollen sich unter anderem zwei Profis in Erinnerung bringen, die bisher noch keine einzige Minute für ihren neuen Klub auf dem Platz standen.

Pechvogel Horn und der Neustart beim VfL

Das gilt unter anderem für Jannes Horn, der während seiner bisher noch kurzen Zeit in Bochum eine Menge Pech entwickelte. Der Defensivstratege, zuvor unter anderem für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln am Ball und 64 Mal in der Bundesliga eingesetzt, verletzte sich vor seiner Bochum-Premiere, kam noch nicht so richtig auf die Beine, hofft nun aber auf einen Neustart ohne größere Komplikationen.

Pech für Horn: Auf der linken Seite hat sich inzwischen wieder Danilo Soares etabliert, der fast die komplette Vorbereitung verpasst hatte, zuletzt aber wieder auf seinen Stammplatz links in der Viererkette zurückgekehrt war. In der vorigen Saison hatte der Brasilianer vollauf überzeugt; es wird für Horn sehr schwer, den Platzhirsch wieder zu verdrängen. Aber Horn kommt ja auch für andere Positionen infrage, kann zum Beispiel auch innen verteidigen.

Körperliche Defizite: Mousset war für Reis keine Option

Hat seine körperlichen Defizite abgebaut: Bochums Stürmer Lys Mousset (vorne). IMAGO/Revierfoto

Horns Qualitäten blieben bisher in Bochum im Verborgenen; auch Lys Mousset geht bisher noch als der große Unbekannte durch, weil sich der Franzose bisher ebenfalls noch nicht in einem Pflichtspiel zeigen konnte. Der Stürmer von Sheffield United, zuletzt an US Salernitana in der Serie A ausgeliehen, wurde erst spät verpflichtet, präsentierte sich dann in einem körperlich ungenügenden Zustand an der Castroper Straße und kam für Thomas Reis für einen Einsatz zunächst nicht infrage.

Inzwischen hat der Franzose intensiver gearbeitet und unter anderem seine Ernährung umgestellt. Technisch versiert, stark auch im Spiel mit dem Rücken zum Gegenspieler - Mousset könnte eine neue Variante in Bochums Angriffsspiel sein.

Leipzig als erster Schritt?

Im Zentrum erhielt bisher Philipp Hofmann die meisten Spielanteile, arbeitet auch viel und sorgt als wuchtiger Brecher für Lücken im Strafraum. Routinier Simon Zoller kommt natürlich auch für die Neuner-Position infrage, eher ausgeschlossen also, dass Mousset jetzt in Leipzig sogleich zur ersten Besetzung gehört.

Der 26-Jährige gehörte bisher nur gegen Bremen zum Spieltags-Kader; gut möglich, dass er zumindest die Reise nach Leipzig am Samstag mitmachen darf. Das wäre zumindest der nächste Schritt, um endlich in der Bundesliga aufzutauchen.