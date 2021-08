Horn über Konkurrent Schwäbe: "Wir leben das als Team"

Natürlich ist das Spiel beim FC Bayern das beherrschende Thema in dieser Woche, auch in der Kabine der Kölner Profis. Vor der Partie äußert sich Stammkeeper Timo Horn zu seinem neuen Cheftrainer und der Zusammenarbeit mit den Teamkollegen.

Mit Blick auf das Spiel gegen den FC Bayern sorgte Mark Uth, Rückkehrer aus Schalke, für die richtige Einordnung: "Wir sind da in der vergangenen Saison auch hingefahren und wollten was holen. Und dann haben wir acht Dinger kassiert." Was nichts daran ändert, dass die Mannschaft ihrem Trainer folgt, auch dessen Mut und seinem Optimismus. Steffen Baumgarts Rechnung ist einfach: Drei Punkte gibt es zu vergeben, man sollte versuchen, sie zu holen.

Köln vor schwerer Aufgabe in München

Dass dies kompliziert werden kann in München, führten sich die Kölner am Dienstagabend beim TV-Studium des Supercup-Spiels des Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund noch einmal vor Augen. "Dort konnte man sehen, wie hoch ihre Qualität ist. Sie nutzen jeden Fehler aus", warnt Torhüter Timo Horn, der sich auf einen arbeitsreichen Nachmittag vorbereitet.

Er ist ein Trainer, der unglaublich viel Energie in die Mannschaft bringt Timo Horn

Wie will man dieser Mannschaft begegnen? Horn lacht: "Lasst euch überraschen." Dabei liegen die Stärken des aktuellen 1. FC Köln auf der Hand, seit Steffen Baumgart die Richtung vorgibt: "Er ist ein Trainer, der unglaublich viel Energie in die Mannschaft bringt", beschreibt Horn seinen Chef, "das haben wir gebraucht." Die Methode ist so einfach wie aufwendig: Früh angreifen, dem Gegner den Schneid abkaufen, Intensität in die Zweikämpfe bringen, möglichst schnell die Abschlüsse suchen, auch um dem Gegner keine Umschaltaktion zu ermöglichen.

Der Keeper ist überzeugt davon, "dass Erfolge Sicherheit bringen, weil man sieht, dass klappt, was wir versuchen." Dabei habe Baumgart immer einen wachen Blick in den Übungseinheiten: "Er unterbricht viel, hat ein Auge fürs Detail." Und dabei trifft er auf gespitzte Ohren: "Wir sind sehr lernwillig, sehr offen für neue Dinge", so Horn. Auch für ihn verändert sich aktuell einiges an der Arbeit. Er soll möglichst hoch stehen, an der Explosivität wird gefeilt. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Torwarttrainer Uwe Gospodarek - Horn kannte ihn von gemeinsamen Reisen mit der U21 - entwickelt sich gedeihlich: "Ich bin in einem Alter, in dem man noch einen Schritt machen kann", gibt Kölns Langzeit-Keeper (seit neun Jahren im Tor) zu.

Gute Zusammenarbeit mit Torwartkollege Schwäbe

Die Entscheidung für den Kollegen Marvin Schwäbe als "Pokal-Keeper" nimmt er sportlich („Auch wenn man möglichst viele Pflichtspiele machen will.“) und kollegial: "Er ist ein super Typ und er hat in Jena toll gehalten Wir leben das als Team, er unterstützt mich ja auch." Offensichtlich gut, denn gegen die Hertha feierte Horn einen ordentlichen Saison-Einstand, konnte zwei Einschläge verhindern und sagt: "Es macht Spaß, wenn man helfen kann." Was für den kommenden Sonntag noch mehr gelten dürfte.