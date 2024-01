Horn leiht sich Liefering-Profi Sadeqi

Der SV Horn verstärkt sich im Frühjahr mit Mohammad Sadeqi. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte leihweise bis Saisonende vom FC Liefering ins Waldviertel.

Mohammad Sadeqi dockt in Horn an. SV Horn

Mohammad Sadeqi verlässt den FC Liefering und wird bis Saisonende für den SV Horn auflaufen. Wie die Waldviertler vermelden, wird der 20-jährige Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten aus Salzburg ausgeliehen und soll beim niederösterreichischen Klub zu weiterer Spielpraxis kommen. In der vergangen Herbstsaison brachte es Sadeqi auf ein Tor in neun 2.-Liga-Einsätzen, dreimal kam er auch in der UEFA Youth League auf seine Spielminuten.

Andreas Zinkel zeigt sich vom Mittelfeldtalent angetan: "Mit Mo Sadeqi konnten wir einen absoluten Wunschspieler für den SV Horn gewinnen. Als zentraler Mittelfeldspieler ist er variabel einsetzbar und gibt dem Trainerteam somit zusätzliche Optionen. Mo verfügt über eine sehr gute Physis und ich freue mich schon auf seine ersten Auftritte in unserer Mannschaft." Horn belegt nach 15 Spielrunden aktuell mit 21 Punkten den zwölften Tabellenplatz.