Horn holt Abwehrprofi Judge von 1860 München und verabschiedet Duo

Zweitligist SV Horn verstärkt seine Abwehrzentrale mit Mason Judge. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt von 1860 München II ins Waldviertel, wo er einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Zudem gaben die Niederösterreicher bekannt, dass die Arbeitspapiere mit den beiden Sommerneuzugängen Niklas Alozie und Filip Drljepan einvernehmlich aufgelöst wurden.

Beim SV Horn gibt es einen Neuzugang zu vermelden. Die Niederösterreicher verstärken sich mit dem US-amerikanisch/britischen Abwehrspieler Mason Judge, der von der Zweitmannschaft des deutschen Drittligisten 1860 München ins Waldviertel wechselt. In München trug der 22-jährige Innenverteidiger bei seinem Team zuletzt auch die Kapitänsschleife und absolvierte in der vergangenen Herbstsaison alle 21 Spiele über die volle Distanz. Nun will er sich in Österreichs zweithöchster Fußballklasse beweisen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel freut sich über die Verstärkung für die Defensive: "Wir sind sehr froh mit Mason Judge einen jungen, ambitionierten Spieler für uns gewinnen zu können. Mason stand bei 1860 München bereits kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft und wir hoffen, dass er seinen guten Weg bei uns so fortsetzen kann. Mason war bereits im vergangenen Sommer bei uns zur Probe und wir haben ihm über die letzten Monate genau verfolgt. Es freut mich, dass wir den Transfer jetzt finalisieren konnten und mit ihm eine weitere Option für unsere Verteidigung haben."

Zudem gaben die Waldviertler bekannt, dass die Verträge mit den beiden Sommerneuzugängen Niklas Alozie und Filip Drljepan einvernehmlich aufgelöst wurden. Beide spielten in der aktuellen Spielzeit unter Cheftrainer Philipp Riederer keine Rolle und brachten es gemeinsam auf lediglich elf Einsätze. Nach den ersten 15 Runden steht Horn aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz.