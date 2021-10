Hopps Auslandsprojekte: Angriff auf Europa

Tröpfchenweise platzieren die handelnden Personen Informationen über die Auslandsprojekte des Hoffenheimer Hauptanteilseigners Dietmar Hopp in der Öffentlichkeit. Weiter unklar bleibt die Rolle der Berateragentur Rogon.

Am Donnerstagmorgen fand sich prominenter Besuch im Estadio do Fontelo ein, der Heimspielstätte von Academico Viseu. Eine Abordnung der portugiesischen Liga, angeführt von der geschäftsführenden Direktorin Dr. Helena Pires, begutachtete die Arbeiten am Rasen des Zweitligisten, an dem Hopp und sein Intimus Mariano Maroto Lopez über die Hobra GmbH & Co. KG mittlerweile die Mehrheit halten. Mittendrin bei dem Besuch: Sebastian Bacher. Einst langjähriger Angestellter bei der TSG Hoffenheim, nun laut portugiesischen Medien Verwaltungsrat der Kapitalgesellschaft von Academico, die den Profibereich verantwortet.

Ob Bacher nun für die Hobra arbeitet? Das wollte man zuletzt nicht beantworten, verwies stattdessen auf Oktober. Auch bezüglich der künftigen Rolle des ehemaligen Chefs des Nachwuchsleistungszentrums der Hoffenheimer, Dirk Mack, bei Hopps Auslandsprojekten. Nur tröpfchenweise fällt Licht ins Dunkel bei Viseu und beim brasilianischen Klub Barra Futebol Clube, der indirekt von einer Hobra-Firma gehalten wird.

Am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten, wenige Stunden vor der 1:3-Niederlage der Profimannschaft in Stuttgart, "erläuterte Hopp seine Ideen zur 'Zukunft der TSG', die darauf abzielen, dauerhaft Platz sechs und besser zu belegen", heißt es nun auf der Homepage der Hoffenheimer. Und weiter: "Wie das unter anderem bewerkstelligt werden soll, skizzierte Mariano Maroto Lopez, Geschäftsführer der von Hopp finanzierten Hobra GmbH und Co. KG, in einem interessanten Redebeitrag, der die anwesenden Mitglieder zu den kürzlich angeschobenen Projekten im Süden Brasiliens sowie in Portugal abholte." Hopps Auslandsprojekte also sollen den Grundstein bilden für einen Angriff auf die europäischen Ränge.

Geht's um den nächsten Firmino?

Mit "Internationalisierung des Nachwuchses. Der Weg von der Akademie zu den TSG-Profis" war Lopez' Vortrag überschrieben. Auf der Leinwand unter anderem abgebildet: Roberto Firmino, einst Rekordverkauf der TSG. Darum also scheint es zu gehen: Den nächsten Firmino zu entwickeln. Was an sich eine großartige Sache ist. Nur stellt sich die Frage, wie sich die offensichtliche Nähe zur Berateragentur Rogon mit Blick auf das Große Ganze auswirken wird?

Barra wurde von Personen und Firmen aus dem Umfeld Roger Wittmanns aufgebaut. Und kurz nachdem die Hobra Viseu übernahm, heuerten gleich vier Rogon-Klienten beim portugiesischen Zweitligisten an - darunter mit Domen Gril und Abdulkerim Cakar (beide 20) zwei TSG-Leihspieler, die es vergangene Saison auf null (Gril) und sechs (Cakar) Einsätze bei der phasenweise abstiegsbedrohten Hoffenheimer U23 in der Regionalliga Südwest gebracht haben.





Ähnlichkeiten zu Red Bull

Die Auslandsprojekte, die unter dem Aspekt der Nachwuchsförderung firmieren, jedenfalls scheinen Teile der bei den Profis Handelnden eher reserviert zu betrachten. Zudem soll der ehemalige TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich unter anderem über seine ablehnende Haltung zu Barra und Co. gestolpert sein. Zuletzt hieß es seitens der Hobra: "Das Projekt wird von Dietmar Hopp privat finanziert und steht in keinem direkten Zusammenhang mit seinem Engagement bei der TSG Hoffenheim, die aber auf lange Sicht hiervon sportlich profitieren soll."

Das klingt nach einem Modell Red Bull, ohne nominell ein Modell Red Bull zu sein: Hier TSG Hoffenheim, dort die Hobra-Klubs, die Talente für den Kraichgau entwickeln oder ihnen Spielpraxis gewähren sollen. Über einen anders gearteten Kraichgauer Kooperationsversuch beim chinesischen Klub Nantong Zhiyun berichtete der ehemalige Auer Trainer Tomislav Stipic in einem Spox-Interview. Demnach soll Wittmann damals sogar federführend gewesen.

In Bälde, so heißt es auf der TSG-Webseite weiter, werde man im Vereinsmagazin detailliert über die Projekte informieren. Geplanter Titel der Story: "Nachwuchsförderung in Brasilien nach bewährtem Vorbild." Dass die Namen Wittmann oder Rogon darin vorkommen, wäre eine große Überraschung.