Hopp über Rosen-Aus: "Das entbehrt jeglicher Grundlage"

Sportlich hat die TSG die Wende zumindest eingeleitet mit den jüngsten Siegen gegen Hertha BSC (3:1) und in Bremen (2:1). Doch die Auswirkungen und möglichen Folgen der Krise in dieser Saison sorgen weiter für Schlagzeilen.

Auch der kicker hatte zuletzt berichtet, dass Manager Alexander Rosen, der am vergangenen Sonntag neben dem Sieg in Bremen auch sein zehnjähriges Dienstjubiläum gefeiert hatte, längst nicht mehr unumstritten ist in Hoffenheim angesichts des sportlichen Niedergangs und verschiedener Personalentscheidungen in der Trainerfrage wie in der Kaderplanung.

Rund um den Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Pellegrino Matarazzo hatte bereits alles und jeder auf der Kippe und die TSG vor einer elementaren Zerreißprobe gestanden, als dem TSG-Management mit Kenan Kocak ein von Berater und Hopp-Intimus Roger Wittmann favorisierter Kandidat aufs Auge gedrückt werden sollte, wie der kicker berichtete. Auch über sich positionierende Kandidaten für eine mögliche Rosen-Nachfolge, wie etwa der frühere NLZ-Chef Dirk Mack wurde berichtet.

Monatelang hatte sich in der Dauerkrise der Chef des Ganzen, Gesellschafter Dietmar Hopp, zurückgehalten und ausgeschwiegen zur sportlichen Entwicklung und personellen Perspektiven. Nun aber meldet sich der Klubboss gegenüber dem kicker zu Wort, aufgeschreckt von Meldungen des Boulevards, wonach Rosen vor dem Aus stehe und dessen Ablösung im Sommer beschlossene Sache sei.

"Mit Erstaunen habe ich Meldungen gelesen, denen zufolge unser sportliches Management unmittelbar vor dem Aus stehe. Das entbehrt jeglicher Grundlage", widerspricht Hopp und springt Rosen ebenso zur Seite wie dem gleichermaßen in die Kritik geratenen Finanz- und Sport-Geschäftsführer Frank Briel, "ich freue mich über die Erfolge der vergangenen Wochen und schaue zuversichtlich auf den Rest der Saison. Am Sonntag erwartet uns ein wichtiges Spiel gegen einen starken Gegner, dem gilt unsere volle Konzentration."

Grundlegende Diskussionen nach der Saison

Mit einem weiteren Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Schalke 04 könnten die Kraichgauer einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Wie auch immer diese Saison sportlich enden mag, scheint eines sicher: Danach stehen bei der TSG grundlegende Diskussionen und Aufarbeitungen an - mit offenem Ausgang.