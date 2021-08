Hopp-Firma übernimmt Zweitligisten

Eine Firma des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp hat offenbar die Mehrheit an einem Klub in Portugal übernommen - mittlerweile hat die TSG zwei von der Agentur Rogon betreute Jungprofis dorthin verliehen.

Am 13. August verkündete der portugiesische Zweitligist Academico de Viseu stolz via Facebook: "Die HOBRA GmbH & Co. KG, ein auf Sportinvestitionen spezialisiertes deutsches Unternehmen, erwarb eine Mehrheitsbeteiligung am Academico de Viseu Futebol Clube (…)." Als langfristige Investition in den portugiesischen Fußball betrachtet Hobra-Direktor Mariano Maroto Lopez demnach den Kauf der Anteile von Academico-Boss Antonio da Silva Albino, der Präsident und Mitglied im Verwaltungsrat bleibt.

Hopp und Lopez haben die Anteilsmehrheit an Academico übernommen

Wer namentlich nicht auftaucht in dem Kommuniqué ist Dietmar Hopp, Mäzen der TSG Hoffenheim. Dabei ist er genau wie Lopez der Mann hinter der Hobra GmbH. Denn sowohl der Spanier als auch der Milliardär sind laut Transparenzregister die mittelbar wirtschaftlich Berechtigten hinter der Unternehmung. Lopez als mittelbarer Treuhänder, Hopp als mittelbarer Treugeber. Vereinfacht gesagt haben also Hopp und Lopez die Anteilsmehrheit an Academico übernommen. Der Klub aus Viseu in der Regiao Centro, der mittleren Region Portugals, rangiert derzeit auf Platz elf der 2. Liga.

Erst am Mittwoch verlieh die TSG Hoffenheim mit Domen Gril und Abdulkerim Cakar zwei Jungprofis nach Viseu. Pikant: Beide werden laut dem Branchenportal transfermarkt.de von der Agentur Rogon beraten. Erst kürzlich hatte der kicker aufgedeckt, dass Hopp und Lopez über eine weitere Firma aus dem Hobra-Geflecht, die Hobra-Verwaltungs-GmbH, einen Verein im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina übernommen haben, den Barra Futebol Clube. Die Geschichte des erst 2013 gegründeten Barra FC prägen zwei Auffälligkeiten: Seine Transferhistorie erweckt den Eindruck, dass er einst als Umgehungsvehikel für die von der FIFA mittlerweile verbotene Third-Party-Ownership fungiert haben könnte, die Kritiker als moderne Form des Menschenhandels anprangern. Zudem scheint der Verein von Firmen und Personen aus dem Umfeld der Agentur Rogon aufgebaut worden zu sein, deren Mitbegründer Roger Wittmann mit Hopp befreundet ist.

Immer wieder gab es Kritik an der Nähe zwischen den beiden Machern. Nicht zuletzt, als 2017 via Football Leaks/Spiegel Berichte über die Verwicklungen der Transfair-Rechteverwertungsgesellschaft mbh&Co. KG in den Millionentransfer des ebenfalls von Rogon beratenen Roberto Firmino von der TSG zum FC Liverpool publik wurden. Heute heißt die "Transfair" Hobra GmbH&Co. KG - und ist offenbar seit kurzem Mehrheitseigner von Academico de Viseu.