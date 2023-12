Die Ursprünge der Hooligan-Szene finden sich in England, wo bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts gewalttätige Zwischenfälle im Zusammenhang mit Fußballspielen auftraten. Das englische Wort "Hooligan" bedeutet übersetzt "Raufbold" oder "Schläger“.

Was sind Hooligans im Fußball?

Ein Hooligan bezeichnet eine Person, die beim Fußball vor allem durch aggressives Verhalten auffällt. Meist treten Hooligans in Gruppierungen auf und zeigen eine hohe Gewaltbereitschaft.

Hooligans früher und heute

In den 1970er Jahren tauchten in Deutschland erstmals Hooligangruppen auf, die zu dieser Zeit größtenteils aus der Skinheadbewegung stammten. Während ihre gewalttätigen Zwischenfälle zunächst spontan geschahen, begann die Szene sich zunehmend zu organisieren. Heute dominieren geplante Drittortauseinandersetzungen, bei welchen sich Hooligans zu Kämpfen gezielt verabreden.

Hooligans suchen oftmals gewalttätige Auseinandersetzungen mit anderen Hooligan-Gruppen oder nachrangig der Polizei.

Hooligans und die Polizei

Die bundesweite Polizei-Datei "Gewalttäter Sport" registriert Hooligans in Deutschland. In die Datei werden Fußballfans aufgenommen, gegen die im Kontext von Sportveranstaltungen wegen Gewalttaten, Beleidigung, Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz oder Volksverhetzung ermittelt wird. Kritik gibt es mitunter, weil Fußballfans in der besagten Datei schnell landen, ohne dass sie wirklich den Hooligans zugeordnet werden können.

Die Polizei gliedert Fans in drei Kategorien, wobei sich die Einordnung an dem vermeintlichen Gefahrenpotenzial einer Gruppe orientiert:

Kategorie A: Der friedliche Fan

Kategorie B: Der gewaltbereite/- geneigte Fan

Kategorie C: Der gewaltsuchende Fan