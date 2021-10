Hoogma: Von der Startelf auf die Tribüne

Mit der Verpflichtung von Justin Hoogma hoffte das Kleeblatt im Sommer, seine Innenverteidigung zu verstärken. Nach ordentlichen Ansätzen in der Vorbereitung sowie Einsätzen in den ersten drei Ligaspielen spielt der Niederländer derzeit jedoch keine Rolle.

Jung, aber nicht mehr unerfahren. Linksfuß, talentiert, ausgeliehen aus Hoffenheim. Das Paket Justin Hoogma las sich für die SpVgg so interessant wie vielversprechend. Kein Wunder, dass Trainer Stefan Leitl den 23-Jährigen, der davor zwei Jahre von der TSG an den FC Utrecht verliehen war, an den ersten drei Spieltagen in die Startformation beförderte. Doch während Hoogma beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld durchaus überzeugen konnte, ging er davor mit seiner Elf beim VfB Stuttgart (1:5) mit unter, beim 0:2 in Mainz patzte er - und verlor anschließend sein Mandat in der Anfangsformation.

Dazu führte neben den fehlerhaften Leistungen sicher die späte Verpflichtung von Nick Viergever und Jetro Willems, die als halblinker Innenverteidiger bzw. Linksverteidiger jene Positionen bekleiden, die Hoogma spielen kann. Beide heben das Niveau der Fürther deutlich und sind daher gesetzt. Größere Chancen hätte Hoogma, würde Leitl auf eine Dreierkette setzen, was zuletzt nicht der Fall war.

Leitl will Hoogma schützen

Dennoch kam es überraschend, dass Hoogma zuletzt nicht einmal mehr im 20-Mann-Spieltagskader auftauchte. Leitl begründet dies damit, der Spieler müsse auch geschützt werden. Klingt zunächst nach Floskel, ergibt bei näherer Betrachtung aber Sinn. Statt über Fehler zu grübeln kann sich Hoogma in der täglichen Arbeit Automatismen und Selbstvertrauen zurückholen und auf diesem Weg wieder für den Kader empfehlen.

Allzu dick ist dieser an Innenverteidigern nicht. Gideon Jung fehlt verletzt, Hans Nunoo Sarpei kann einspringen, Abdourahmane Barry ebenfalls. Beide sind aber auch auf anderen Positionen - Sarpei im defensiven Mittelfeld, Barry als Außenverteidiger - eine Option. Insofern könnte der Weg zurück für Hoogma kürzer sein als es augenblicklich scheint.