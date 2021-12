Hoogma: "Louis van Gaal ist ein Glücksfall"

Nach der EM installierte er Louis van Gaal als neuen Bondscoach, im Juni 2022 ist für Nico-Jan Hoogma (53) Schluss als Sportdirektor des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB. Im kicker-Interview (Montagausgabe) spricht er über die Motive für seinen Abschied und bilanziert: "Wir sind wieder hochgekommen."

Als Hoogma im März 2018 als Direktor Top-Fußball beim KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) begann, stand die Nationalmannschaft der Männer in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 21, die der Frauen auf Platz sieben. Inzwischen sind die Teams auf den Rängen zehn (Männer) und vier (Frauen) platziert. Die Frauen wurden 2019 Vize-Weltmeister, die Männer waren 2018/19 Nations-League-Finalist, die U 17 gewann 2018 und 2019 jeweils die EM. Und die Elftal, bei der EM 2016 und der WM 2018 nur Zaungast, qualifizierte sich für die WM 2022 in Katar. "Es ist, denke ich, einiges an Erfolgen passiert", sagt Nico-Jan Hoogma, der zwischen 1998 und 2004 für den Hamburger SV 177 Bundesliga- und sechs Champions-League-Spiele bestritt, im kicker-Interview.

Dem Rückschlag bei der EM im Sommer, als nach einer guten Gruppenphase mit drei Siegen überraschend im Achtelfinale gegen Tschechien Schluss war, folgte der Trainerwechsel. Louis van Gaal, der damit seine dritte Amtszeit als Bondscoach antrat, löste Frank de Boer ab. Über den früheren Bayern-Coach van Gaal sagt Hoogma: "Er ist ein Glücksfall. Louis führt die Mannschaft und den Stab auf unnachahmliche Weise. Er ist ein Top-Manager, er hat alles im Blick und in der Hand."

Nach der WM Ende 2022 in Katars endet van Gaals Zeit als Bondscoach. Die Suche nach einem Nachfolger wird Hoogmas Nachfolger verantworten. Hoogma zieht es nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer zurück in den Klub-Fußball, wo er vor seinem Einstieg beim KNVB jahrelang erfolgreich als Sportchef bei Heracles Almelo gearbeitet hatte: "Ich bin jemand, der Vertrauen gibt und will und im Team arbeitet. Ich mag es, wenn die Strukturen so sind, dass es nicht so viele Entscheider gibt. In einem Verband reden viele Leute mit. Da ist viel Politik dabei. Das bin ich nicht."

