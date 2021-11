Honsak surft auf Darmstadts Erfolgswelle

Gegen Schalke gelang Mathias Honsak endlich sein erstes Saisontor. Darüber freut sich der Österreicher ebenso wie über die aktuelle Erfolgsserie der Lilien. Auch deswegen stehen die Chancen, dass der Flügelspieler seinen auslaufenden Vertrag verlängert, nicht schlecht.

Fünf Spiele, davon vier Siege und ein Unentschieden - es läuft beim SV Darmstadt 98 derzeit. Solange wie möglich wolle man auf dieser Welle bleiben, hat Fabian Holland gerade im kicker-Interview gesagt. Sein Mannschaftskollege Mathias Honsak greift das Bild auf und sagt: "Das nehme ich auch mit. Aber wir wollen uns nicht auf dem Surfbrett auf der hohen Welle ausruhen."

Langes Warten auf das erste Saisontor

Die Gründe für den Höhenflug fasst der 24 Jahre alte Österreicher so zusammen: "Wir verteidigen super und brauchen vorne im Moment nicht viele Chancen, um Tore zu machen." Auch bei ihm hat es am 13. Spieltag beim 4:2 auf Schalke erstmals mit dem Tore schießen geklappt, als er die Lilien mit 2:1 in Führung brachte. "Auf Schalke vor über 50.000 Zuschauer - das sind natürlich die schönsten Tore für mich", sagt er.

Davor lag allerdings eine lange Durststrecke. "Ich habe mir da selbst keinen Druck gemacht und mich stressen lassen nach dem Motto: Den Nächsten musst du aber jetzt reinmachen. Das wäre der falsche Ansatz gewesen", sagt er. Vielmehr habe er da weitergemacht, wo er die Spiele davor aufgehört habe. "Ich habe gewusst, dass das Tor irgendwann kommt."

Das Problem mit der Kaltschnäuzigkeit

Honsak verfügt über viel Geschwindigkeit und ist stark in Eins-gegen-Eins-Situationen. Doch allein vor dem gegnerischen Tor versagen ihm noch zu oft die Nerven. "Ich weiß auch von mir selbst, dass ich noch nicht so kaltschnäuzig vor dem Tor bin wie die Stürmer", sagt er. "Wir stellen solche Situationen im Training nach. Nur durch Übung, Übung, Übung fällt es dir leichter und du machst ihn dann auch irgendwann mal rein."

Über einen möglichen Aufstieg will er nicht sprechen. Das Thema werde vor allem von den Medien an ihn herangetragen. "Aber man baut sich damit auch einen Druck auf. Wir sind gut dabei und konzentrieren uns von Spiel zu Spiel." Da geht es am Samstag in einer Woche am Böllenfalltor gegen Spitzenreiter St. Pauli. "Ich glaube, das wird ein überragendes Spiel - für die Fans, für uns, für jeden einzelnen", sagt Honsak. "Bei mir kribbelt es jetzt schon."

Positive Gespräche über Vertragsverlängerung

Seit Sommer 2019 spielt Honsak für den SV Darmstadt 98. Nach der Saison läuft sein Vertrag aus. Die Chancen, dass der Flügelspieler bei den Lilien bleibt, stehen gut. "Wir haben schon Gespräche gehabt, mit Wehle (Carsten Wehlmann), mit Tom Eilers und mit dem Trainer. Die waren alle sehr positiv. Und das hat mich auch positiv gestimmt", sagt der ehemalige österreichische U-21-Nationalspieler. "Wie es dann weitergeht, werdet ihr noch früh genug erfahren."