Honorat wieder bereit, für Cvancara wird es eng

Gegen den VfB Stuttgart beschließt Borussia Mönchengladbach am Sonntagnachmittag den 17. Spieltag der Bundesliga. Dann ist eine Umbesetzung in der Abwehr nötig.

Wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Frankfurt wird Maximilian Wöber der Gladbacher Defensive am 17. Spieltag gegen Stuttgart fehlen. Gut möglich, dass Marvin Friedrich eine Bewährungschance erhält; offen ist allerdings zum Beispiel, ob Trainer Gerardo Seoane auf eine Dreier- oder eine Viererformation setzt.

Ganz unabhängig davon, mit welchem System: Luca Netz, der in der Hinrunde fester Bestandteil des Teams war, dürfte zur ersten Besetzung gehören, auch wenn er zu Wochenbeginn aus Gründen der Belastungsteuerung noch nicht mit der Mannschaft trainierte.

Zurückgekehrt ins Teamtraining ist dagegen Franck Honorat, Borussias Top-Vorbereiter, der wegen Erkrankung die erste Trainingswoche verpasst hatte. Ein möglicher Abnehmer seiner Flanken bleibt allerdings vom Pech verfolgt und stolpert offensichtlich von einer Verletzung in die nächste.

Cvancara plagt eine Schwellung an der Kapsel

Denn es ist abzusehen, dass Tomas Cvancara auch die Partie gegen den VfB Stuttgart verpassen wird. Zwar konnte der Tscheche wieder leichtes Lauftraining absolvieren, ist aber wegen einer Schwellung an der Kapsel weiterhin nicht voll einsatzfähig.

Schon im bisherigen Saisonverlauf hatte der Mittelstürmer etwa die Hälfte aller Trainingseinheiten verpasst, wie Trainer Seoane neulich berichtete. Auch jetzt kommt der Stürmer also nicht so richtig auf die Füße.

Plea in Frühform

Weil auch Jordan zwar Fortschritte macht, aber noch längst nicht wieder über 90 Minuten einsatzfähig sein dürfte, wird wohl Alassane Plea wieder vorne im Zentrum übernehmen, der sich schon in guter Frühform zeigte und auch jüngst im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles (3:2) überzeugte.

Für Seoane kommt es auch in der kurzen Vorbereitungszeit vor allem darauf an, die bisher sehr wacklige Defensive zu stabilisieren. In 16 Partien kassierten die Fohlen bereits 35 Gegentreffer, nur Schlusslicht Darmstadt 98 zeigte sich als noch größere Schießbude (41).

Hartes Auftaktprogramm

Gerade die Gladbacher Defensive dürfte in den ersten Spielen des Jahres 2024 allerdings intensiv gefordert werden. Neben dem Spiel gegen Augsburg trifft Borussia bis Anfang Februar auf die Top-Teams aus Stuttgart, Leverkusen und München.