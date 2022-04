Honda: Die Hybrid-Familie wächst

Honda weitet sein Hybridprogramm aus. Die sogenannte "e:HEV"-Technologie, bei der ein Benziner Teamwork mit gleich zwei Elektromotoren betreibt, wird ab Herbst auch in der brandneuen Generation des Civic eingesetzt. In anderen Modellen ist das System bereits tätig. Mit dem Honda HR-V Hybrid haben wir eine Probefahrt unternommen.

Seit 1972 schon baut Honda den Civic, über die Jahrzehnte hinweg sind bislang rund 27,5 Millionen Einheiten in 170 Ländern verkauft worden. Ab Herbst fährt in Europa die elfte Generation an den Start, dies grundsätzlich als Vollhybrid.

Energie-Gewinn durch Rekuperation

Als Verbrauchsziel nennt der japanische Autobauer einen Wert von knapp fünf Liter auf 100 Kilometer und CO2-Emissionen, die unterhalb von 110 g/km liegen. Die Hybridtechnologie heißt "e:HEV" (Hybrid Electric Vehicle), eingesetzt wird sie bereits im Kleinwagen Jazz sowie in den SUVs HR-V und CR-V. Genau betrachtet wird auch der Civic e:HEV von drei Motoren angetrieben: Zwei E-Maschinen und einem Zweiliter-Vierzylinder-Benzindirekteinspritzer, der 135 kW/184 PS leistet und 315 Newtonmeter Drehmoment produziert. Unter den Rücksitzen ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit 72 Zellen verbaut, die durch Rekuperieren mit Energie gespeist wird, so wird auf kurze Strecken elektrisches Fahren möglich.

Honda HR-V: Zwei Elektromotoren kooperieren mit einem Benziner. Hersteller

Ausprobiert haben wir die Technologie im HR-V. Hier übernimmt ein 1,5-l-Vierzylinder-Saugbenziner mit 79 kW/107 PS den zentralen Part, in Kooperation mit den beiden E-Motoren ergibt sich eine Systemleistung von 96 kW/131 PS. Und so funktioniert das System: Der Benziner wird überwiegend als Generator tätig, der die Energie für einen der beiden E-Motor bereitstellt. Dieser liefert seine Energie wiederum an den zweiten Elektromotor, um die Vorderräder anzutreiben. Etwas kompliziert, aber mit einigem Aufwand machbar. Nur bei gleichbleibend höheren Geschwindigkeiten treibt der Benziner über eine direkte Verbindung, sprich Überbrückungskupplung, das Fahrzeug an.

Die Probefahrt sollte zudem klären, ob sich der technische Aufwand in geringen Verbräuchen niederschlägt. Unsere Messwerte lagen bei 5,6 bis 6,1 Litern auf 100 Kilometer, was nicht schlecht ist, aber ein kürzlich gefahrener Ford Puma mit 125 PS (turbogeladen und mildhybridisiert) brauchte nur wenig mehr. Vielleicht nebensächlich: Der Puma lief auch schneller als der Honda, der es auf 170 km/h in der Spitze bringt.

Stufenloses Getriebe

Lieber cruisen statt sporteln: Unterwegs im Hybrid-SUV. Hersteller

Hinsichtlich des stufenlosen Getriebes hatten wir den Eindruck, es hätte wie bei der CVT-Automatik den sogenannten Gummibandeffekt, also längere Zugphasen, die bei zügiger Beschleunigung, zum Beispiel auf der Autobahn, auch deutlich das Geräuschniveau anschwellen lassen. Wie Kotaro Yamamoto, technischer Berater bei Honda, betont, handelt es sich indes nicht um ein CVT-Getriebe, sondern um eine feste Übersetzung, um die Energieverluste möglichst gering zu halten.

Vorteile bietet der HR-V Hybrid bei der Raumnutzung und der umfassenden Assistenz. Auch Materialauswahl und Verarbeitung können sich sehen lassen, ebenso wie Sitz- und Federungskomfort. Beim Handling will der HR-V eher nicht sportliches Vorbild sein, was aber auch nicht jedermanns Anforderungsprofil entspricht. Zum Preis: 32.600 Euro beträgt er in Stufe "Advance"; weil sich die Batterie nicht extern aufladen lässt, gibt es keine Förderung.

Elektro-Strategie

Honda hat sich in Sachen "Globale Elektrifizierung" strategisch ausgerichtet und will bis zum Jahr 2050 nicht nur rundum CO2-neutral sein, sondern schon vorher - schrittweise bis 2040 - 100 Prozent rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge bauen. Erst ab dem kommenden Jahr und somit etwas spät sollen Plug-in-Hybride kommen.