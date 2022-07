Honda Civic e:HEV: Ist das der neue Hybrid-Meister?

In anderen Ecken der Erde, und da vor allem in den USA, bereitet der Civic seinem Hersteller Honda maximale Freude, was die Verkaufszahlen betrifft. In Deutschland hingegen hat man sich zuletzt eher bekümmert über die Civic-Bilanzen gebeugt. Damit soll es jetzt vorbei sein. Im Herbst kommt die neue und elfte Civic-Generation auf den Markt - ausschließlich als Fließheck-Limousine, und ausschließlich mit Hondas sehr speziellem Hybridsystem "e:HEV". Wir haben uns angesehen, was daran so besonders ist:

Neuer Honda Civic: Was Karosserieform und Antrieb betrifft, macht er den Kunden die Entscheidung leicht. Hersteller