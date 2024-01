"Honamas" auf Kurs - DHB-Frauen lösen Olympia-Ticket

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren hat beim Olympia-Qualifikationsturnier im Oman auch Chile geschlagen und ist damit nur noch einen Schritt vom Ticketschalter entfernt. Die Frauen haben ihr Ticket nach einem Penalty-Krimi gegen Indien derweil sicher.

Brachte die "Honamas" in Führung: Tom Grambusch. Getty Images

Ein 3:0 gegen Außenseiter Chile lässt die deutschen Hockey-Herren weiter vom olympischen Turnier träumen. Das DHB-Team, immerhin amtierender Weltmeister, wurde im Oman somit einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht. Der Sieg im letzten Gruppenspiel bedeutet beim Achter-Turnier auf der Arabischen Halbinsel: Es fehlt noch ein Sieg in den kommenden beiden Partien. Denn es reicht bereits der dritte Platz für die Teilnahme an den Sommerspielen. Mögliche nächste Gegner sind Pakistan, Malaysia oder China.

Tom Grambusch (15.) und Gonzalo Peillat (22.) - mit vier Treffern bester deutscher Vorrunden-Torschütze - trafen nach Strafecken für das Team von Bundestrainer Andre Henning, das durch das leicht überraschende 2:2 gegen Neuseeland am Dienstag unter Druck geraten war. Justus Weigand (49.) besorgte das dritte Tor aus dem Spiel heraus. Die erste Möglichkeit, das Olympiaticket zu lösen, bietet sich dem Tokio-Vierten nun am Samstag.

Von Beginn an dominant

Deutschland präsentierte sich von Beginn an dominant, während sich die Südamerikaner ausschließlich im Verteidigen übten. Dem DHB-Team fehlte ein wenig die Konsequenz im gegnerischen Kreis, aber Grambusch brach den Bann mit einem abgefälschten Eckenschuss. Weigand erhöhte sehenswert aus der Drehung.

Eins ist klar: Das Lösen des Olympia-Tickets ist für die "Honamas" Pflicht, die Anfang 2023 überraschend den WM-Titel errungen hatten. Die erste Chance auf das Ticket für Paris hatte Deutschland im August noch liegengelassen - bei der Heim-EM in Mönchengladbach reichte es nur zum enttäuschenden vierten Platz.

DHB-Frauen für Olympia qualifiziert

Während die Männer noch warten müssen, haben die DHB-Frauen ihr Olympiaticket am Donnerstagnachmittag lösen können - allerdings nicht ohne Drama. Beim Qualifikationsturnier in Indien war es mit einem Spielstand von 2:2 nach 60 Minuten und zwei Treffern von Charlotte Stapenhorst (27./57.) ins Penaltyschießen gegen den Gastgeber gegangen, dort bewiesen die Deutschen dann die besseren Nerven. Lisa Nolte avancierte dort mit gleich zwei Treffern zur Matchwinnerin und sicherte der Deutschen Auswahl das Ticket für die Sommerspiele 2024 in Paris.

Durch den Sieg vermied das Team von Valentin Altenburg zudem ein nervenaufreibendes Endspiel um den Olympia-Einzug. Stattdessen steht am Samstag das Finale des Qualifikationsturniers gegen die USA an, die ebenfalls schon das Ticket für die Olympischen Spiele sicher hat.