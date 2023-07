Hommage an die Meistermannschaft: Köln spielt 2023/24 zu Hause in weiß

Am Montagmorgen hat der 1. FC Köln sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Mit diesem erinnert der Traditionsklub an seine Meistermannschaft aus der Spielzeit 1963/64.

Farbakzent im Tor: Der 1. FC Köln spielt zu Hause in der neuen Saison in weiß. hummel

Immer mehr Bundesligisten enthüllen dieser Tage ihre neuen Heimtrikots. Am Montag zog der 1. FC Köln nach, die Geißböcke werden in der Saison 2023/24 in weißen Trikots ihre Heimspiele bestreiten. Es ist eine Hommage an die Meistermannschaft aus der in Köln legendären Spielzeit 1963/64, als Wolfgang Overath & Co. die Schale in die Höhe reckten.

"Der Gedanke, diesen historischen Erfolg in unserem neuen Heimtrikot wieder aufleben zu lassen, hat uns sofort begeistert", wird FC-Geschäftsführer Markus Rejek zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit hummel und der Trikotkommission ein solches Ergebnis erzielt haben. Mit dem neuen Trikot wird nicht nur unserer Tradition Rechnung getragen, sondern auch Werten wie Nachhaltigkeit und Diversität, die für uns eine zentrale Bedeutung haben."

Das weiße Trikot ist recht schlicht gehalten, einzig "das Jacquard-Muster im Stoff und die roten Akzente an den Schultern überführen das erste Meistertrikot in die Moderne", wie der FC selbst schreibt. Das Trikot wurde in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Trikotkommission des 1. FC Köln entwickelt und sei gleichzeitig "Ausdruck des Engagements der Partner in den Bereichen Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität".

Das neue Heimjersey der Kölner besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester, trägt auf Hüfthöhe den Claim "1. FC KÖLN X HUMMEL" und im Nackenbereich den Schriftzug "1. FC KÖLN - SPÜRBAR ANDERS". Ebenfalls im Nackenbereich findet sich das Logo der FC-Kampagne "LEBE WIE DU BIST" - als Zeichen für Akzeptanz, Vielfalt und Gleichberechtigung sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung - wieder. Außen am Saum befindet sich erstmals ein kleines FC-Logo.

Buntes Schwäbe-Trikot - FC-Frauen müssen noch warten

Deutlich ausgefallener kommt das neue Torwarttrikot daher, das verschiedenste Farben im Verlauf von links nach rechts in Kacheln zeigt. Dieses trägt Stammkeeper Marvin Schwäbe, der kürzlich seinen Vertrag langfristig verlängert hatte, künftig mit der Rückennummer eins.

Das neue Heimtrikot ist ab sofort für 79,95 Euro für Erwachsene (Vereinsmitglieder zahlen 71,96 Euro) bzw. 69,95 Euro für Kinder (Mitglieder 62,96 Euro) in den FC-Fanshops und online erhältlich. Die Trikots der FC-Frauen werden derweil veröffentlicht und gehen deswegen erst "in Kürze" in den Onlineshop.