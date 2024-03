Hommage an die Club-Frauen: FCN stellt Sondertrikot vor

Der 1. FC Nürnberg hat ein Sondertrikot präsentiert, das sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft am Wochenende tragen wird. Es soll ein besonderes Zeichen für den Frauenfußball sein.

Das Heimspiel-Wochenende wird der 1. FC Nürnberg in einem Sondertrikot absolvieren. Das Team von Cristian Fiel empfängt am Samstag den Tabellenführer FC St. Pauli, tags darauf spielen die Club-Frauen im Max-Morlock-Stadion gegen den SC Freiburg (14 Uhr).

Mit dem Sondertrikot will der Verein ein besonderes Zeichen für den Frauenfußball setzen, "das in Zeiten, in denen Gleichberechtigung und Respekt im Sport immer wichtiger werden, umso stärker wirkt." Das Trikot solle nicht nur den sportlichen Erfolg feiern, "sondern auch die Leidenschaft und Hingabe, die die Nürnberger Frauen auf und neben dem Platz verkörpern." In der vergangenen Saison stiegen die Club-Frauen in die Bundesliga auf, in der sie aktuell mit Rang elf einen Abstiegsplatz belegen.

Das Sondertrikot enthält die Namen aller Spielerinnen der Saison 2022/23 und 2023/24 auf der Rückennummer und verewigt somit jede einzelne Spielerin. Ein besonderes Emblem symbolisiert den Weg vom Max-Morlock-Platz, langjährige Spielstätte der Club-Frauen, ins Max-Morlock-Stadion. Mittig auf der Brust findet sich in weiß ein Zitat von Lara Felix einer Dokumentation zum Aufstieg: "Egal, was passiert, es wird trotzdem jeder hinter uns stehen, solange wir am Platz lassen, was wir haben."

Stückzahl limitiert

Darüber hinaus erhalten Käufer des auf 2324 Stück limitierten Trikots Freikarten für die letzten drei Heimspiele der Frauenmannschaft. Diese bestreitet Nürnberg gegen Essen, Leipzig und Duisburg.

"Es geht um viel mehr als nur Punkte oder Tabellenplätze. Es geht um das Gefühl, um das Herz, um die Leidenschaft. Und das ist einfach nur geil", wird Lea Paulick, Kapitänin und Torhüterin der Club-Frauen, zitiert.