Hommage an die 90er: Liverpool präsentiert "schwindelerregendes" Auswärtstrikot

Der FC Liverpool hat sein Auswärtstrikot für die neue Saison präsentiert - in "schwindelerregendem" Design.

Das Trikot sei von Liverpools "pulsierender" Musikszene inspiriert, vor allem von der "Vorreiterrolle, die sie in der Dance-Music-Szene der 90er Jahre" gespielt habe, erklärte der englische Vizemeister am Dienstag. Das Design sei "schwindelerregend".

Das neue Auswärtstrikot, in dem der LFC schon beim ersten Vorbereitungsspiel gegen Manchester United in Bangkok am Dienstagnachmittag erstmals auflaufen wird, spielt laut Meldung "zu seinem eigenen Beat und erinnert mit einem schillernden, mehrfarbigen, marmorierten Muster an die Zeit, als Liverpools Clubs die Welt beherrschten".

Die Rückseite ist weitgehend weiß gehalten. Im Nacken ist wieder das 97-Emblem mit Flamme an beiden Seiten eingestickt, das an die Menschen erinnert, die infolge der Hillsborough-Katastrophe ihr Leben verloren.