Homburgs Trainer Wenzel postitiv auf Corona getestet

Der FC Homburg muss vorerst ohne seinen Cheftrainer Timo Wenzel auskommen. Der 44-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

FCH-Coach Timo Wenzel kann vorerst nicht mehr an der Seitenlinie stehen, sondern in häuslicher Quarantäne. Bongarts/Getty Images

Der aktuell Sechste der Regionalliga Südwest muss vorerst auf Cheftrainer Wenzel verzichten. Der gebürtige Ulmer hatte bereits am vergangenen Samstag einen positiven Schnelltest, am Montag folgte dann auch ein positiver PCR-Test. Seit Samstag befindet sich Wenzel in Quarantäne, laut Verein ist er dreifach geimpft, ihm gehe es gut und er sei symptomfrei. Im vergangenen Dezember hatte Wenzel seinen ursprünglich bis 2022 gültigen Vertrag bis 2024 verlängert. Alle weiteren Personen im Team wurden negativ getestet.

Laut den neuen Quarantäne-Regeln der Bundesregierung müssen Infizierte nur noch zehn statt 14 Tage in Isolation oder Quarantäne. Betroffene können sich zudem nach sieben Tagen freitesten.

Geplantes Trainingslager in der Türkei abgesagt

Der Verein hatte zudem ursprünglich geplant, ab dem 23. Januar ein Trainingslager in der Türkei abzuhalten. Dieses wurde bereits am 12. Januar abgesagt und steht nicht direkt in Verbindung mit dem positiven Coronatest von Cheftrainer Wenzel, sondern mit der allgemeinen Infektionslage.

Am 12. Februar (14 Uhr) startet der FC Homburg gegen Hessen Kassel in die Rückrunde der Regionalliga Südwest.