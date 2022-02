Homburg wird Leiterin Medien & PR bei Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen stellt sich personell im Bereich der Medien- und Kommunikationsarbeit neu auf. Von der ARD wechselt Valeska Homburg zum Bundesligisten.

Homburg wird zum 01. Juli 2022 ihre neue Aufgabe bei Bayer 04 antreten. Die 46-jährige Sportjournalistin soll die Rheinländer als Leiterin der Abteilung Medien & PR unterstützen.

"Die Anforderungen an die professionelle Kommunikationsarbeit im Umfeld der Fußball-Bundesliga sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen - und gleichzeitig vielschichtiger geworden. Für einen Bundesligaverein geht es im Kern immer um den Sport, darüber hinaus jedoch verstärkt um andere, auch gesellschaftliche Aufgabenstellungen", sagt Holger Tromp, Direktor Kommunikation bei der Werkself. "Mit der Verpflichtung von Valeska Homburg erkennen wir diesen modernen Bedarf an. Wir freuen uns sehr über ihre Zusage und sind uns sicher, dass sie mit ihrer Kompetenz und Ausstrahlung ein belebendes Element für Bayer 04 sein wird."

20 Jahre im Sportjournalismus

Homburg bringt Erfahrung aus rund zwei Jahrzehnten im Sportjournalismus mit, in denen sie hauptsächlich für die ARD tätig war, die sie nun im Sommer verlassen wird. Als Journalistin war sie unter anderem bei Großveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen tätig, für den ehemaligen Sender Liga Total! moderierte sie zwei Jahre lang Bundesliga-Spiele.

Auch neben ihrer Arbeit setzt sich Homburg seit vielen Jahren für gesellschaftliche Themen ein. Das bringt sie auch im gemeinsam mit dem kicker und Co-Moderatorin Anna-Sara Lange entwickelten Podcast "FE:male view on football" zum Ausdruck, in dem seit November 2021 im Gespräch mit Gästen wie Bo Svensson oder Almuth Schult insbesondere auch Themen abseits des rein Sportlichen zur Sprache kommen.

"Voller Vorfreude" blicke sie der neuen Aufgabe entgegen, teilt Homburg nun mit: "Eine für mich neue, sehr interessante Tätigkeit mit Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei einem seriös geführten Klub, der mir viel Vertrauen entgegenbringt."

