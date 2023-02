Homburg will im Titelkampf weiter oben mitmischen

An diesem Wochenende reist der FC Homburg ins türkische Lara, um sich dort auf die restliche Spielzeit und die gesteckten Ziele vorzubereiten.

Entwarnung bei Markus Mendler: Der Leistungsträger kann trotz seiner Adduktorenprobleme am Trainingslager in der Türkei teilnehmen. IMAGO/Fussball-News Saarland

An diesem Samstag beginnt für den FC Homburg das Wintertrainingslager im türkischen Lara. Die Saarpfälzer bleiben bis zum 19. Februar vor Ort. Dabei findet am 16. Februar ein Testspiel gegen den Spitzenreiter der Oberliga Baden-Württemberg, die Stuttgarter Kickers, statt. Ein zweites Testspiel in der Türkei ist noch in Planung. "Das Trainingslager soll in mehrerer Hinsicht ein wichtiger Bestandteil der Wintervorbereitung werden. Sportlich kann man sich intensiv auf den weiteren Saisonverlauf vorbereiten. Auch in Sachen Kameradschaft ist so ein Trainingslager förderlich - wobei der Zusammenhalt bei uns ohnehin schon sehr groß ist", erklärt Sportvorstand Michael Koch.

Bis zum Transferschluss am 31. Januar wurden keine Wintertransfers getätigt. Allerdings besteht noch die Möglichkeit, vertragslose Spieler an den Verein zu binden. "Es wird sich aber diesbezüglich nichts mehr tun. Unser Kader ist gut aufgestellt. Außerdem hoffen wir darauf, mit komplettem Aufgebot ins erste Punktspiel des neues Jahres starten zu können", sagt Koch.

Beim 7:2-Testspielsieg gegen den saarländischen Oberligisten FC Hertha Wiesbach hatte es zuletzt eine Schrecksekunde gegeben, als Leistungsträger Markus Mendler den Platz verletzt verlassen musste. Doch der Sportvorstand gibt Entwarnung: "Es handelte sich dabei um Probleme im Adduktorenbereich, die keine längere Ausfallzeit nach sich ziehen. Markus reist ganz normal mit in die Türkei und kann dort wieder mittrainieren." Auch Torhüter Niklas Knichel (Knie-OP) kann wieder voll ins Training einsteigen.

Mitentscheidend für den weiteren Saisonverlauf dürfte das Nachholspiel am 25. Februar gegen die TSG Hoffenheim II werden. "Dann wollen wir durch einen Sieg den Rückstand auf Spitzenreiter Ulm auf sechs Punkte verkürzen - und anschließend möglichst bis zum Saisonende um die Meisterschaft mitspielen", betont Koch. Bereits vor der Partie gegen Hoffenheim soll der Lizenzantrag für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga eingereicht werden. Koch wertet dies auch als "Vertrauensbeweis an die Mannschaft". Das Signal laute ganz klar, "bis zum Rundenschluss alles Mögliche herauszuholen".