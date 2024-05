Homburg verstärkt seine Verteidigung mit Kober

Manuel Kober verlässt den TSV Steinbach Haiger nach zwei Jahren (insgesamt 54 Regionalliga-Spiele). Den 25-jährigen Innenverteidiger zieht es zum FC 08 Homburg. "Wir freuen uns, dass wir mit Manuel einen Spieler verpflichten konnten, der seine Qualitäten in der Regionalliga Südwest bereits unter Beweis gestellt hat. Er kann in der Defensive variabel eingesetzt werden und bringt ein gutes Tempo sowie einen starken linken Fuß mit", so Cheftrainer Danny Schwarz über den Neuzugang.