Homburg verpflichtet Werner

Der FC 08 Homburg hat auf der Torhüterposition nachgelegt und Ian Werner verpflichtet. Der 21-Jährige wechselte erst im Januar 2024 von der TSG Hoffenheim zum Greifswalder FC und stand für den GFC in drei Spielen der Regionalliga Nordost im Tor. In Homburg hat Werner einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Alles Weitere verrät Trainer Danny Schwarz in einer Meldung: "Wir freuen uns, dass wir mit Ian einen sehr gut ausgebildeten Torwart verpflichten konnten. Er hat uns im Training absolut von sich überzeugt. Ian ist ein positiver, ehrgeiziger Typ, der viel Potenzial mitbringt."