Homburg unterliegt Fulda verdient - Stuttgarter Kickers kehren an die Spitze zurück

Im Fokus stand am Wochenende das Aalener Kellerduell in Kassel, das mit 2:3 spät für den VfR verloren ging. An der Tabellenspitze gab es derweil Veränderungen. Der FC Homburg unterlag der SG Barockstadt. Neuer Primus sind damit die Stuttgarter Kickers. Dahinter folgt die TSG Hoffenheim II.

Doppelschlag bringt Stuttgarter Kickers früh auf Kurs

Die Stuttgarter Kickers schießen sich bei der Reserve von Mainz 05 zurück an die Tabellenspitze. Die Blauen machten sofort viel Dampf, ließen den Gastgebern kaum Zeit zum Luftholen und kamen früh zu ersten Halbchancen. In der 12. Minute belohnten sich die Gäste für ihr Bemühen, als Loris Maier eine Kammerbauer-Flanke von links erfolgreich mit dem Kopf abschloss. Nur 120 Sekunden nach der Führung knallte Kolbe das Leder zum 2:0 in die Maschen (14.). Nach 20 Minuten löste sich der Mainzer Nachwuchs etwas aus der Umklammerung der Gäste und notierte seine beste Gelegenheit auf dem Chancenzettel - Freistoß, Latte. Ansonsten waren die Kickers weiterhin das gefährlichere Team. Tekerci (25.) und Antlitz (38.) ließen den dritten Treffer liegen. Vor der Pause erhöhte Mainz noch einmal das Tempo, versuchte, den Anschluss zu erzielen, kam aber in den gefährlichen Räumen nicht zum Abschluss. Auch nach dem Seitenwechsel gab es kaum Verschnaufpausen. Es ging intensiv hin und her. In der 53. Minute gab es fast eine Kopie des ersten Treffers. Wieder flankte Kammerbauer, der im Zentrum Braig als Abnehmer fand - 3:0. Mainz antwortete diesmal umgehend und blieb durch Müller im Spiel, der seinen Freiraum nutzte und aus der zweiten Reihe flach ins linke Eck traf (58.). Die Heimelf lauerte auf ihre Chance zum Anschluss und Konter. Stuttgart ließ jedoch nicht mehr viel zu und setzte durch Braig, der nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war, den Dolchstoß (71.).

Köhl schockt Homburg früh, Beal spät

Nach dem DFB-Pokal-Highlight gegen den FC St. Pauli am Mittwoch stand am Sonntag für den FC Homburg wieder der Alltag in der Regionalliga Südwest auf dem Programm. Zu Gast im Saarland war die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Und die Gören-Elf schockte die Gastgeber früh. Im Anschluss an eine Ecke vernaschte Köhl zwei Gegenspieler und visierte erfolgreich das Tor an. 3. Minute, kalte Dusche für den FCH. Grobelnik hatte 120 Sekunden nach der Führung sogar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Homburgs Schlussmann Kretzschmar. Die Saarländer kämpften mit Fehlpässen, hatten im ersten Durchgang auch immer wieder Abstimmungsprobleme. Gefahr strahlte eigentlich nur Mendler aus, der im Gegensatz zum Pokalauftritt aber kein Glück hatte. Analog zum ersten Abschnitt verlief auch der zweiten Durchgang. Homburg fehlten zwingende Chancen, Fulda kam zwar seltener vor das gegnerische Tor, verbuchte aber die besseren Gelegenheiten. Während Dittmann (70.) und Reinhardt (80.) die Vorentscheidung noch vergaben, ließ sich Joker Beal das 2:0 in der 85. Minute nicht nehmen. Er ließ dem ansonsten starken Kretzschmar von der Strafraumkante keine Chance. Durch die 0:2-Pleite muss Homburg die Tabellenspitze vorerst wieder räumen.

Freiberg gewinnt problemlos gegen Schlusslicht Mainz

Die Gastgeber hatten das Spiel über die gesamte Spieldauer unter ihrer Kontrolle. Das Schlusslicht aus Mainz sorgte kaum für eigene Entlastung. Dementsprechend verdient war die Freiberger Führung nach einer halben Stunde, auch wenn die Strafstoßentscheidung aus Mainzer Sicht strittig war. Kehl-Gomez war dies letztlich herzlich egal, er schickte Hansen ins falsche Eck. Nur fünf Minuten später kombinierte sich Freiberg über links in den gegnerischen Strafraum. Maroudis besorgte nach Rückpass von der Grundlinie das 2:0. Von Schott Mainz war weiterhin nichts zu sehen, zudem mussten die Gäste ab der 42. Minute in Unterzahl zurechtkommen. Just sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Auch nach der Pause rollte der Ball überwiegend in eine Richtung. Der SGV ließ mehrmals den dritten Treffer liegen. Dieser gelang schließlich Reisig, der eine Hereingabe erfolgreich abnahm, doch noch in der 88. Minute - 3:0-Endstand und Tabellenplatz vier für die Seitz-Elf.

Hoffenheim II reicht gegen harmlose Kickers ein Djuric-Treffer

Die TSG Hoffenheim peilte in Offenbach zumindest über Nacht die Tabellenspitze an und baute dementsprechend Druck auf die Heimelf auf. OFC-Schlussmann Brinkies hielt seiner Mannschaft aber zur Pause das 0:0. Im zweiten Durchgang war Kickers Offenbach zunächst aktiver, hatte durch Sorge sogar die Chance zur Führung. TSG-Keeper Noll hielt seinen Drehschuss jedoch mit Mühe (54.). Sekunden später wurde auf der anderen Seite gejubelt. Breitenbach unterlag Schmahl auf der Außenbahn im Zweikampf, der Djuric im Zentrum erfolgreich bediente (55.). Das Sinsheimer 1:0 zog dem OFC mehr oder weniger den Zahn. Bis auf die gute Startphase zu Beginn der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern nur wenig. Die Gäste hielten die Heimelf geschickt vom eigenen Tor weg und sicherten sich so drei weitere Zähler im Titelrennen. Offenbach muss den Blick dagegen nach unten richten, trotz Tabellenplatz acht liegen nur drei Zähler zwischen dem OFC und den ersten Abstiegsrängen.

Frankfurter Remis in Koblenz: Ferri Julia trifft vorne und hinten

Nach starkem Saisonstart verließen den Frankfurter Nachwuchs zuletzt die Kräfte. Fünfmal in Serie blieb der Aufsteiger zuletzt ohne eigenen Sieg. Bei der abstiegsbedrohten TuS Koblenz wollten die Frankfurter die Abwärtsspirale deshalb durchbrechen, mussten sich am "Deutschen Eck" aber erneut mit einem Remis begnügen. Das Spiel begann mit Chancen auf beiden Seiten. Sabani prüfte zunächst Frankfurts Keeper Gauer via Kopf (6.), auf der gegenüberliegenden Seite lenkte Zadach einen Bookjans-Abschluss aus der zweiten Reihe noch um den Pfosten. Die darauffolgende Ecke führte jedoch zur Gästeführung. Kolbes Schussversuch nach Bookjans Eckball lenkte Ferri Julia mit dem Kopf unhaltbar für Zadach in die Maschen (14.). Koblenz versteckte sich keineswegs, versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzten, prallte meist jedoch an der robusten Eintracht-Abwehr ab. Zwingender blieben die Gäste, die es aber auch nach der Pause versäumten, für klare Verhältnisse zu sorgen. So kam es wie so häufig im Fußball: Es reichte eine Unachtsamkeit für ein Gegentor. Ferri Julia war der Pechvogel, der in der 85. Minute einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor lenkte. Koblenz war nun hellwach und hätte beinahe noch den Siegtreffer erzielt - Gauer parierte einen Flachschuss in höchster Not -, letztlich blieb es aber beim 1:1.

Itoi entscheidet Kellerkrimi in Kassel

Im Keller der Regionalliga Südwest lieferten sich Kassel und Aalen einen Krimi. Die Gäste, die sich unter der Woche von Trainer Tobias Cramer getrennt hatten, waren zunächst besser in der Partie und hatten durch Abruscia in der 11. Minute die Riesenchance zur Führung. Langhoff im Tor der Gastgeber parierte stark. Danach kippte das Spiel in Richtung der Gastgeber. In der 21. Minute nutzte Sararer einen Fauxpas von VfR-Keeper Witte, der einen Eckball unterlief, zur 1:0-Führung. Zografakis wurde nur sechs Minuten später stark in Szene gesetzt und erhöhte frei vor Witte auf 2:0. Der Vorsprung gab den Löwen aber nicht die erhoffte Sicherheit. Acht Minuten vor der Halbzeit kamen die Gäste zum Anschlusstreffer durch Jürgensen, der den Ball nach einer Ecke über Langhoff hinweg ins Netz köpfte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgang hatte Abruscia einen Glanzmoment, als er einen Freistoß direkt verwandelte. Nach der Pause stand das Spiel auf Messers Schneide. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. In der 85. Minute lag der Ball dann zum dritten Mal in Wittes Tor. Nach Ping-Pong im Aalener Strafraum manövrierte Itoi den Ball zum 3:2-Sieg über die Linie.

Effiziente Frankfurter schlagen den VfB II

Den VfB Stuttgart II scheinen im Jahresendspurt die Kräfte zu verlassen. Zum Auftakt des 21. Spieltages in der Regionalliga Südwest kassierten die Jungprofis eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FSV Frankfurt - das Team von Markus Fiedler blieb somit auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg und verpasst den Sprung auf Rang eins in der Tabelle. Die Hausherren erwischten dabei einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute war Hermes zur Stelle und brachte den Underdog früh in Führung. Stuttgart brauchte eine ganze Weile, um sich von dem frühen Schock zu erholen. Viele Fehlpässe und Unkonzentriertheiten prägten das Spiel der Bundesliga-Reserve. Nach der Pause erhöhte der VfB den Druck und kam mit dem ersten guten Spielzug zum Ausgleich. Hoppe kam auf der rechten Seite auf Höhe der Grundline an das Spielgerät und legte zurück auf Münst, der nur noch einschieben musste (54.). Und Frankfurt? Die reagierten mit der postwendenden Antwort. Keine 60 Sekunden später konterten die Gäste über die linke Seite, von dort kam der Ball in die Mitte zu Hermes, der den Doppelpack schnürte (54.). In der Schlussphase machte Stuttgart zwar noch einmal mächtig Druck, unterm Strich sackte an diesem Abend aber die effizientere Mannschaft die drei Punkte ein.

Nullnummer in Walldorf

Ein zähes Duell bekamen derweil die Zuschauer im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark zu sehen. In einer sehr körperlichen Partie ohne die großen Höhepunkte trennten sich der FC-Astoria Walldorf und der Bahlinger SC am Ende leistungsgerecht mit 0:0. Die Geschichte des Spiels ist dabei schnell erzählt. Beide Teams taten sich auf dem schmierigen Untergrund schwer, etwas nach vorne zu kreieren, defensiv standen beide Parteien jedoch sattelfest. Der Bahlinger SC hatte in Halbzeit eins zwar ein leichtes Chancenübergewicht zu verbuchen, konnte aus den Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Unter anderem Mourad hatte gleich mehrere Abschlüsse auf dem Schlappen. Auf Seiten der Hausherren hatte Fahrenholz nach der Pause die beste Gelegenheit, scheiterte jedoch am stark reagierenden Grawe.