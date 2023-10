Homburg überzeugt gegen Offenbach - Später Ausgleich für Stuttgarter Kickers

Mit fünf Samstagsspielen startete der 12. Spieltag der Regionalliga Südwest. Spitzenreiter Stuttgarter Kickers sicherte sich in Bahlingen immerhin spät noch einen Punkt, während im Verfolgerfeld Homburg (gegen Offenbach), Freiberg (gegen Koblenz) und Steinbach Haiger (beim FSV Frankfurt) keine Blöße gaben.

Kalajdzic rettet einen Punkt

Spitzenreiter Stuttgarter Kickers reiste am Samstag an den Kaiserstuhl zum Bahlinger SC. Nach druckvollen ersten Minuten musste Kickers-Verteidiger Polauke früh mit einer Schulterverletzung raus. Die Stuttgarter Angriffe büßten danach an Gefährlichkeit ein, auch Bahlingen tat sich schwer. In der 36. Minute allerdings eroberte der BSC den Ball im gegnerischen Spielaufbau, Mourad kam zum Schuss und brachte aus kurzer Distanz die Heimelf in Front. Bis zur Pause fanden die Kickers keine durchschlagskräftige Antwort. In der 54. Minute hatte der Spitzenreiter zudem Glück, dass Vesco freistehend vorbeizielte. Auch in der 65. Minute war Bahlingen dem zweiten Treffer nahe, diesmal rettete Ramusovic bei einem Köbele-Kopfball für seinen geschlagenen Keeper Dornebusch auf der Linie. Die Blauen blieben an diesem Tag vieles schuldig, konnten aber dank eines Standards noch einen Zähler ergattern: Kalajdzic schraubte sich in der Nachspielzeit in eine Eckball-Hereingabe und köpfte tatsächlich noch zum späten Ausgleich ein. Bahlingens Lokaj sah kurz darauf noch wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.

Freiberg trifft spät

Der SGV Freiberg mischt noch immer oben mit. Mit Schlusslicht TuS Koblenz wartete eine auf dem Papier lösbare Aufgabe auf das Team von Trainer Roland Seitz. Doch so mühelos, wie es manche womöglich insgeheim geglaubt hatten, kam der Sport- und Gesangsverein nicht zum Sieg. Die TuS ließ nicht viel zu und hatte gegen Ende des ersten Durchgangs sogar etwas mehr vom Spiel. Nach gut einer Stunde erhöhte Freiberg den Druck, doch es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Gerezgiher mit einem im Nachschuss verwandelten Elfmeter die heimische Führung markierte. Koblenz war angeknockt, Kuhinja kam in der 86. Minute völlig frei zum Schuss und erhöhte platziert ins Eck zum 2:0-Endstand. Mit diesem Sieg steht Freiberg nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers.

Steinbach Haiger bleibt in der Spur

Der ambitionierte TSV Steinbach Haiger ist mit zuletzt zwei Siegen in Folge auf dem aufsteigenden Ast und hatte am Samstag das hessische Kräftemessen beim FSV Frankfurt zu bewältigen. Die Gäste rissen sofort das Zepter an sich und gingen in der 15. Minute verdient in Führung: Theisen verwertete einen Flachpass von Kober. Auch danach war der TSV das etwas bessere Team. In der 36. Minute bediente Miotke nach einer Freistoßflanke Güclü, der den Querpass mit der Innenseite im Tor versenkte. Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:0. Aus der Kabine kamen die Frankfurter mit viel Schwung. Doch del Vecchio und Boutakhrit ließen Großchancen liegen. Nach knapp einer Stunde gab es Foulelfmeter für den FSV, Ünlücifci nagelte die Kugel allerdings über die Latte. Und so machte Steinbach in Minute 86 alles klar, ein Fehlpass von Heim-Keeper Ospelt landete bei Wähling, der legte ab auf Hajdaraj, der Ospelt umspielte und ins leere Tor schob.

Homburg fährt verdienten Lohn ein

FC 08 Homburg gegen Kickers Offenbach - beide Samstags-Kontrahenten eint nicht nur eine große Portion Tradition, sondern auch der Fakt, dass sie aktuell noch ihren hochgesteckten Aufstiegszielen hinterherlaufen. Am Samstag zählte für beide also nur ein Sieg, um die oberen Gefilde zumindest schemenhaft weiter im Auge behalten zu können. Den besseren Start erwischten die Homburger, doch Mendler ließ in der 23. Minute eine hundertprozentige Gelegenheit liegen, als er aus kurzer Distanz OFC-Keeper Brinkies anschoss. Aufgrund ihres Chancenübergewichts hätten sich die Hausherren eine Pausenführung redlich verdient gehabt, doch es blieb bis zum Seitenwechsel torlos. Auch im zweiten Spielabschnitt setzte sich dieser Spielfilm fort. Weihrauch schlenzte in der 55. Minute den Ball ans Lattenkreuz. Ansonsten hielt Brinkies seine Farben mit mehreren guten Rettungsaktionen im Spiel. Doch in der 72. Minute war auch er bezwungen, als Weihrauch nach einem Freistoß ungedeckt einschießen konnte. Direkt im Gegenzug aber glich Offenbach überraschend aus. Hadzic erreichte einen lang geschlagenen Ball und blieb eiskalt. Die Homburger ließen sich davon aber nicht entscheidend beirren und Weber köpfte in der 82. Minute eine Mendler-Ecke zur abermaligen und hochverdienten Führung ein. Die Schlussoffensive der Gäste verpuffte, ein weit über den Querbalken fliegender Staude-Schlenzer war noch das Gefährlichste, was die Neidhart-Elf aufbieten konnte.

Sararer bringt Kassel drei Punkte

Punktgleich gingen am Samstag der FC-Astoria Walldorf und Hessen Kassel ins direkte Kräftemessen. Hatte zunächst Kassel einige Gelegenheiten zur Führung, wurden die Nordhessen gegen Ende des ersten Durchgangs plötzlich nachlässig. Walldorfs Treffer lag nun in der Luft, fiel aber nicht. Den zweiten Durchgang eröffnete Barry mit einem Schuss an den KSV-Pfosten. Auch danach schien der FCA dem Treffer näher. Dann aber landete in der 81. Minute ein Eckball bei Sararer, der die Kugel mit der Fußspitze über die Linie brachte. Kurz vor Schluss handelte sich Mißbach nach Foul Gelb-Rot ein, Kassel brachte den Dreier aber auch in kurzzeitiger Unterzahl ins Ziel.