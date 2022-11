Homburg-Torjäger Eisele: "Das ist nicht unser Anspruch"

Der FC 08 Homburg kann den Ausrutscher des SSV Ulm nicht nutzen und verliert zudem Boden auf die weiteren Verfolger in der Regionalliga Südwest

Für die in Sachen Aufstieg ambitionierten Homburger war das 1:1 im Heimspiel gegen den um den Klassenverbleib kämpfenden SV Eintracht Trier viel zu wenig. Dementsprechend gab es auch Pfiffe und weitere Unmutsbekundungen der eigenen Anhänger. Einige Ergebnisse der Konkurrenten - unter anderem kam Spitzenreiter SSV Ulm beim VfB Stuttgart II nicht über ein 0:0 hinaus - hatten eigentlich den Saarländern in die Karten gespielt.

Allerdings mussten sich die Homburger nach dem Abpfiff auch eingestehen, dass ein Sieg gegen Trier auf jeden Fall nicht verdient gewesen wäre. Somit bleibt es bei acht Punkten Rückstand auf Ulm. Außerdem ist der Rückstand auf den Zweiten TSV Steinbach Haiger (fünf Zähler) sowie die auf Rang 3 platzierte TSG Hoffenheim II (drei) weiter angewachsen.

Das hat bei uns in Verbindung mit den Pfiffen für eine spürbare Verunsicherung gesorgt. Homburg-Trainer Timo Wenzel über den Rückstand gegen Trier

"Der 0:1-Rückstand war für die Köpfe der Spieler alles andere als gut. Das hat bei uns in Verbindung mit den Pfiffen für eine spürbare Verunsicherung gesorgt", sagte Trainer Timo Wenzel. Und auch Torschütze Fabian Eisele brachte seine Unzufriedenheit nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen zum Ausdruck: "Wir haben wieder einmal viel zu leicht ein Gegentor gefangen und mussten dem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende musst du sogar noch froh über diesen einen Punkt sein - das ist nicht unser Anspruch."

Vielleicht tat es den Homburgern ganz gut, bereits an diesem Dienstag schon wieder im Saarlandpokal beim Verbandsligisten SV Hellas Bildstock anzutreten zu dürfen. Mit 5:0 wurden die Hausaufgaben erledigt und das Weiterkommen klargemacht.

Im Mittelpunkt steht aber ganz klar das Geschehen in der Meisterschaft, wo sich der FCH bis zur Winterpause keine Ausrutscher mehr erlauben darf - ansonsten könnte an Weihnachten der Traum vom Saisonziel, bis zum Rundenende um den Aufstieg mitzuspielen, vorzeitig ausgeträumt sein. "Wir müssen weitermachen und es das nächste Mal besser machen", gibt Wenzel die Richtung für das Spiel am kommenden Sonntag bei Wormatia Worms vor. Anschließend kommt es im Waldstadion zum Verfolgerduell mit der TSG Hoffenheim II.