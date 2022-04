Homburg muss auf Stegerer verzichten

Tim Stegerer vom FC 08 Homburg hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen und wird damit wohl die restlichen Saisonspiele verpassen.

Stegerer hatte sich beim Warm-up vor dem Stuttgart-Spiel am Sonntag (0:2) an der Hand verletzt, aber trotzdem durchgespielt. Am Mittwoch teilten die Grün-Weißen schließlich die Diagnose Mittelhandbruch mit. Damit wird der 33-jährige Verteidiger "auf unbestimmte Zeit fehlen".

Insgesamt war es ein gebrauchter Tag für Stegerer, der unglücklich am ersten Treffer der Stuttgarter beteiligt war: Einen Kopfball von Wahidullah Faghir parierte Torhüter David Salfeld noch stark, doch vom Rücken Stegerers fand der Ball seinen Weg ins Homburger Tor (26. Minute).

Homburg, nach 34 Spielen Tabellensechster, bestreitet am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt sein letztes Heimspiel der Regionalliga-Saison. Vor dem letzten Auswärtsspiel in Elversberg am 14. Mai tritt der FCH noch zum Pokalspiel beim SV Auersmacher (5. Mai) an.

Stegerer spielte von 2008 bis 2012 in der Oberliga Südwest für den SV Auersmacher, das Duell mit seinem ehemaligen Verein wird er mit der Verletzung aber wohl verpassen. In der laufenden Saison kam der Leistungsträger, der im Sommer 2014 nach Homburg gekommen war, 29 Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.