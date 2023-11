Homburg legt mit von Piechowski nach

Der FC 08 Homburg hat Laurin von Piechowski verpflichtet. Der 29-jährige Innenverteidiger war nach seinem Abschied von der SV Elversberg im Sommer vereinslos und kann den Homburgern somit sofort helfen. Weil beim Regionalligisten im Abwehrzentrum das Verletzungspech zugeschlagen hat, hat sich der FCH entschieden, von Piechowski zu verpflichten. Trainer Danny Schwarz sagt auf der vereinseigenen Internetseite über den 35-maligen Drittligaspieler, der auch schon 62-mal in der Regionalliga Südwest auflief: "Mit Laurin haben wir einen Spieler gefunden, der perfekt in unser Profil passt. Er kennt die Liga bereits sehr gut und war in Elversberg ein wichtiger Bestandteil. Die Verpflichtung von Laurin ermöglicht uns eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung, sodass wir auch auf dieser Position langfristig doppelt besetzt sind."