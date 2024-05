Homburg holt Lauterns Sturmtalent Collmann

Jacob Collmann heißt der erste Sommerneuzugang des FC 08 Homburg. Der 22-jährige Stürmer kommt von der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, für die er in der laufenden Oberliga-Saison 20 Tore in 31 Einsätzen erzielte. Homburgs Trainer Danny Schwarz beschreibt den 1,91 Meter großen Neuzugang in einer Meldung näher: "Jacob ist ein sehr ehrgeiziger, wissbegieriger und aufmerksamer Junge, der in Kaiserslautern auch schon bei den Profis mittrainieren konnte. Durch seine Geschwindigkeit und Größe bringt er eine interessante Mischung in unser Team."