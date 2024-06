Homburg holt Ferjani aus Aue

Ramzi Ferjani hat nach seinem vor rund einem Monat angekündigten Abschied von Erzgebirge Aue einen neuen Klub gefunden: Der 23-jährige Abwehrspieler geht in die Regionalliga Südwest zum FC 08 Homburg. Dort hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Trainer Danny Schwarz erklärt in einer Meldung: "Er bringt sehr viel für einen modernen Innenverteidiger mit. Obwohl er noch am Anfang seiner Laufbahn steht, hat er bereits seine Erfahrungen im Profifußball gemacht. Wir glauben, dass Ramzi noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat und freuen uns über eine weitere Option für unsere Defensive."