Homburg gibt Gilcher nach Pirmasens ab

Mika-Louis Gilcher wechselt zur kommenden Saison vom FC 08 Homburg zum FK Pirmasens. Für die Homburger kam der 21-jährige Mittelfeldspieler seit 2021 auf insgesamt acht Regionalliga-Einsätze. Beim Oberligisten, der noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga hat, will Gilcher jetzt regelmäßiger zum Einsatz kommen und den berühmten nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.