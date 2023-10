Die großen Fußballtage sind beim FC Homburg schon eine Weile her. 1990 zuletzt Bundesliga, 1995 endete dann auch das Kapitel 2. Bundesliga. Nun soll es aber zumindest im Pokal mal wieder hoch hinaus gehen. Und gegen Fürth scheint was möglich, denn die Auswärtsschwäche des Kleeblatts ist eklatant: In dieser Spielzeit gelang in der Liga noch kein Dreier, letzte Saison landete man mit gerade einmal zwei Siegen in der Fremde auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle.