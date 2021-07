Homberg schnappt sich Wellers

Defensivspieler Jan Wellers wechselt innerhalb der Regionalliga West von Rot-Weiß Oberhausen zum VfB Homberg.

Homberg bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Mit Jan Wellers verpflichtete der VfB bereits den neunten Zugang für 2021/22.

Der 21-jährige Defensivspieler, der in Abwehr und Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, spielte als C-Junior für den FC Schalke 04 in der Regionalliga und als B-Junior in der U-17-Bundesliga. Im Trikot des VfL Bochum kam er in der U-19-Bundesliga zum Einsatz. Zudem stehen sechs U-16-Länderspiele in seiner Vita.

2020 wechselte Wellers zu Rot-Weiß Oberhausen und bestritt in der vergangenen Saison für Hombergs Liga-Konkurrenten 20 Punktspiele. Sein einziges Tor erzielte er gegen den VfB.