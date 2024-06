Holzweiler von der Fortuna zu den Sportfreunden

Kevin Holzweiler wechselt von Fortuna Köln zum künftigen Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte: Der 29-jährige gebürtige Jülicher wurde bei den Gladbacher Fohlen ausgebildet, spielte in Folge auch bei Rot-Weiss Essen und Viktoria Köln in der 3. Liga. “Ich freue mich auf die neue Herausforderung und finde den Verein sympathisch. Ich habe auch schon öfter hier gespielt”, so Holzweiler. Auch Trainer Fabian Lübbers hält viel vom Rechtsaußen: “Mit Kevin bekommen wir einen absoluten Topspieler. Wir wollen ihm hier wieder zu alter Stärke verhelfen.”