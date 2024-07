Fortuna siegt zum Auftakt - aber lässt die Durchschlagskraft im Angriff vermissen

Der Testspiel-Auftakt von Fortuna Düsseldorf verlief rein vom Ergebnis und der Atmosphäre her durchaus erfolgreich. Dennoch wurde offensichtlich, an welchen Stellschrauben der Zweitligist noch drehen muss.

Fortuna Düsseldorf füllt jetzt auch bei Testspielen das gegnerische Stadion. Die Holzheimer SG musste auf eine größere Anlage in Neuss ausweichen, um die 3500 Zuschauer unterzubringen, die offensichtlich weiterhin großes Interesse an dem Zweitligisten haben und für ein erstes "ausverkauft" der Saison sorgten. Wenige Meter von der dann ausgewählten Bezirkssportanlage in der Pomona entfernt, hatte in den 70er Jahren Hennes Weisweiler gewohnt.

Bereits im ersten Testspiel zur neuen Saison musste Fortunas Trainer auf einen Spieler verletzungsbedingt verzichten. Daniel Thioune reagierte auf den Ausfall von Vincent Vermeij, der auch auf das Trainingslager wegen seiner Fersenverletzung verzichten muss, mit der Nominierung von den Neuzugängen Tim Rossmann (ehemals Karlsruhe) in vorderster Spitze und von Danny Schmidt (Mainz II) direkt dahinter. Und Rossmann hatte direkt Anteil am ersten Tor der neue Saison. Seine Flanke konnte Karim Affo (12. Minute) per Kopf zum 1:0 verwandeln. Der U-19-Spieler zählt seit Trainingsstart erst einmal fest zum Kader der Profis.

Auch beim 2:0 war der schnelle Rossmann erneut der Wegbereiter. Schmidt musste nur noch den Fuß hinhalten, um die Führung auszubauen (39.). Naturgemäß lief noch nicht alles so, wie es sich Trainer Thioune gedacht hatte. Aber gerade die drei Neuzugänge - auch Noah Mbamba (Leverkusen) zählte dazu - wussten zu gefallen.

Düsseldorf braucht im Angriff weitere Verstärkung

In der zweiten Hälfte liefen die Gäste mit einer komplett veränderten Elf auf. Da Fortunas Nationalspieler (Tanaka, Johannesson) erst ab Mittwoch das Training wieder aufnehmen, ergänzten weitere Spieler der U 23 und U 19 den Kader für den ersten Test. Rechtsaußen Si-Woo Yang aus der U 19 trug sich mit dem 3:0 (58.) in die Torschützenliste ein.

Der Landesligist hielt aber auch weiterhin gut mit und machte es Fortuna mit einer konsequenten Abwehrarbeit nicht leicht, einen deutlicheren Erfolg zu erzielen. Aber es wurde bereits im ersten Test deutlich, dass der Zweitligist gerade im Angriff neue Spieler benötigt. Neben der Suche nach zwei neuen Torhütern liegt die Priorität auch auf der Suche nach mindestens einem treffsicheren Innenstürmer.

Thioune freute sich über den "sensationellen Zuspruch" der Zuschauer und vor allem über die jungen Fans, die auf Autogrammjagd waren. "Gut war es, dass wir dem Gegner nicht allzu viel zugestanden haben", meinte der 49-Jährige. Alles andere, vor allem im Spiel nach vorne, sei maximal ausbaufähig. "Es wird noch etwas dauern, um in die Abläufe zu kommen", sagte Fortunas Trainer. "Heute freut mich, dass die neuen Spieler eine Duftmarke setzen konnten und die jungen Spieler getroffen haben. Ansonsten werden weitere positive Aspekte sicherlich noch kommen."

Norbert Krings