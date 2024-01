Raphael Holzhauser wechselt erneut seinen Verein und schlägt seine Zelte in der luxemburgischen Liga auf.

Raphael Holzhauser dockt in Luxemburg an. IMAGO/Isosport

Raphael Holzhauser hat einen neuen Verein. Der langjährige Spieler der Wiener Austria wechselt vom belgischen Klub OH Leuven zu Swift Hesperange nach Luxemburg. Zuvor war der 30-Jährige viele Jahre in Deutschland und der Schweiz aktiv.

An seine beste Zeit, die er bei Beerschot VA erlebt hatte, konnte Holzhauser danach nicht mehr anschließen. Bei den Belgiern gelangen ihm in der Spielzeit 2020/21 in 34 Pflichtspielen 16 Treffer und 16 Assists.