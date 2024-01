Holzhauser landet in Luxemburg

Der ehemalige ÖFB-Nationalspieler Raphael Holzhauser wechselt nach Luxemburg zum Tabellendritten FC Swift Hesperingen. Das gab der Klub am Dienstag offiziell bekannt. Vor rund zwei Wochen hatte der 30-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag in Belgien bei Oud-Heverlee Leuven aufgelöst. In Deutschland war Holzhauser für 1860 München, den VfB Stuttgart und den FC Augsburg aktiv.