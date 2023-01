Holzhauser-Debüt? Köllner sieht noch "bürokratische Hürden"

Raphael Holzhauser soll die ersehnte Verstärkung im Mittelfeld des TSV 1860 München werden. Gibt der Österreicher gleich am Samstag in Mannheim sein Debüt?

Raphael Holzhauser könnte schon am Samstag sein Löwen-Debüt geben. picture alliance / Wagner

Einen Tag nachdem Löwen-Cheftrainer Michael Köllner vehement Verstärkungen gefordert hatte, präsentierte der TSV 1860 München Raphael Holzhauser als Neuzugang. Der 29-Jährige - in Deutschland aus seinen Tagen in Stuttgart und Augsburg bekannt - ist großer Hoffnungsträger beim Drittliga-6., der am Samstag (14 Uhr, LIVE bei kicker) zum wichtigen Verfolger-Duell bei Waldhof Mannheim antritt.

Recht viel Zeit braucht er nicht. Michael Köllner über Raphael Holzhauser

Ob Holzhauser direkt im Carl-Benz-Stadion auflaufen kann, ist noch unklar, auch wenn ihm Köllner am Donnerstag eine gute Verfassung attestierte. "Klar ist: Der Spieler kommt topfit hierher und ist im Spielrhythmus", sagte der 53-Jährige. "Recht viel Zeit braucht er nicht."

Allerdings liegt die Spielberechtigung für den vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven ausgeliehenen Mittelfeldmann noch nicht vor. "Wir basteln momentan fleißig daran, dass wir die Spielberechtigung bekommen", sagte Köllner. "Es sind schon noch ein paar bürokratische Hürden zu gehen." Er sei aber zuversichtlich, dass diese rechtzeitig für das erste Pflichtspiel des neuen Jahres vorliegen werde.

Dann geht es für den TSV nicht nur um wichtige Punkte im Aufstiegskampf, sondern auch um die Trendwende. Die Löwen holten aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz liegt aber nur bei drei und soll möglichst schnell aufgeholt werden. Am besten schon am Samstag mit Holzhauser im Aufgebot.