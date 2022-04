"Holzfuß bleibt Holzfuß": Baumgarts Preis für Kilians Tor

Der 1. FC Köln feierte am Samstagnachmittag einen 3:2-Comeback-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05. Vor allem ein ehemaliger Rheinhesse stand dabei mehrfach im Fokus.

Eine Mainzer Leihgabe an den 1. FC Köln wurde am Samstag zum Helden für die Geißbock-Elf. Und wie es sich für einen klassischen Helden gehört, musste dieser erst einmal leiden. Denn bei der 1:0-Führung des FSV machte Luca Kilian in seiner Funktion als Innenverteidiger des FC den Schuss von Jonathan Burkardt, der wohl entweder am Tor vorbeigegangen oder bei Keeper Marvin Schwäbe gelandet wäre, mit seinem Abfälscher gegen die Bewegung seines Torhüters erst richtig scharf.

Doch in der 82. Minute, nachdem sein Team nach einem 0:2 noch ein 2:2 gemacht hatte, kam dann Kilians großer Moment: Nach vom Mainzer Schlussmann Robin Zentner gerade noch abgewehrtem Kopfball von Salih Özcan staubte der Innenverteidiger aus kurzer Distanz zu seinem ersten Tor im Kölner Trikot ab - zugleich das Siegtor für die Kölner.

Baumgart über "Holzfuß" Kilian und ein Abendessen

"Wir freuen uns für 'Kili', er hatte bei dem abgefälschten Ball Pech gehabt. Wir haben gesagt, dass, wenn die Jungs Sachen mal nicht gut machen oder Fehler machen, auch wenn das keiner war, sie dann dranbleiben sollen", sagte Steffen Baumgart über den 22-Jährigen, der noch in gemeinsamen Zeiten mit dem Kölner Coach beim SC Paderborn sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte und der Kilian wohl bald auch als festen Bestandteil des Kölner Kaders für die Zukunft einplanen darf.

Kilian hatte am Samstag zudem gleich mehrere Gründe zur Freude. Denn: "Der Trainer schuldet der ganzen Mannschaft damit ein Essen, denn ich habe irgendwann mal gesagt, dass, wenn er mal ein Tor macht, ich der Mannschaft ein Essen zahle. Daher Glückwunsch! Aber Holzfuß bleibt Holzfuß", spielte Baumgart auf eine scherzhafte Bezeichnung für Kilian an, die er ihm erst vor kurzem gegeben hatte.

"Guter Fußball sieht anders aus"

Das Spiel selbst betrachtete Baumgart trotz des aus Kölner Sicht spektakulären Verlaufs nebst dreifachem Punktgewinn eher nüchtern. "Ich glaube nicht, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Die ersten 60 Minuten waren wir nicht gut im Spiel, haben viele Fehler gemacht. Mit dem Anschlusstreffer und den Wechseln kommen wir zurück. Das zeichnet die Jungs aus. Aber guter Fußball sieht anders aus", so Baumgart.

Auch Kilian sah dies bei Sky ähnlich: "Wir wollten den Fans richtig was bieten, das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht so geschafft, dann sind wir überhaupt nicht gefährlich geworden und hatten keine Lösung." Erst der 1:2-Anschlusstreffer habe dann dazu beigetragen, dass Köln anschließend doch noch "wie befreit" (Kilian) aufspielte.

Baumgart: "Salih ist nicht zu ersetzen"

Neben Kilian stand in den Augen Baumgarts vor allem ein Spieler für die Wende im Spiel: Özcan, der zuletzt nach COVID-19-Infektion nicht hatte trainieren können, aber gegen Mainz Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt wurde. "Wenn man sieht, mit welcher Stabilität und Mentalität Salih unterwegs ist - und das in den meisten Fällen auch noch ohne Foul - ich würde schon sagen, dass er ein großer Faktor war. Da haben wir heute gemerkt, dass er nicht zu ersetzen ist", lobte der FC-Trainer.