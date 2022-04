Holzer: "Halbfinale so wertvoll wie die Champions League"

Vor dem Halbfinale gegen West Ham betont Frankfurts Aufsichtsratschef Philip Holzer den Stellenwert der Europa League für die Eintracht. Und erklärt, warum für den Klub entgegen landläufiger Meinung die Champions-League-Teilnahme nicht zwingend das Nonplusultra wäre.

Seit dem Coup gegen Barcelona im Europa-League-Viertelfinale ist die Eintracht in aller Munde. "Vor allem international hat sich die Wahrnehmung von Eintracht Frankfurt verändert", registriert Aufsichtsratschef Philip Holzer.

Dem ehemaligen Vorstand der Investmentbank Goldman Sachs signalisieren das unter anderem die zahlreichen Glückwünsche, die er aus den USA und Südamerika erhalten hat. Ein krasser Außenseiter im Titelkampf sind die Hessen nun also nicht mehr - und womöglich nur noch drei Spiele von ihrer erstmaligen Champions-League-Teilnahme entfernt.

Sich damit aktuell öffentlich auseinanderzusetzen, so Holzer, verbiete indes "schon der Respekt vor dem kommenden Gegner West Ham und dem aktuellen Wettbewerb". Doch auch davon unabhängig wäre es in Holzers Augen ein Fehler, das etwaige Erreichen der Königsklasse zum Maß aller Dinge auszurufen. Denn: Für die Eintracht sei es "wichtiger als der Einmal-Effekt einer Champions-League-Teilnahme, unsere Einnahmen langfristig kontinuierlich auf ein höheres Niveau zu heben". Und genau dafür bilde ein regelmäßiger Europa-League-Start die ideale Grundlage.

Längerfristig planbare Einnahmen dank der UEFA-Zehnjahreswertung

Holzers Argumentation: "Das Erreichen des Halbfinals mit fünf Siegen und fünf Unentschieden ist für unsere Position in der UEFA-Zehnjahreswertung von größter Bedeutung. Denn ein Sieg in der Europa League zählt genauso viel wie ein Sieg in der Champions League. Und aus dieser UEFA-Koeffizientenrangliste ergeben sich längerfristig planbare Einnahmen für unseren Verein."

Hochgerechnet sei "aus unserer Perspektive eine Halbfinalteilnahme in der Europa League also so wertvoll wie der Einzug in die Champions-League-Gruppenphase." Und: "Vor drei Jahren standen wir im Halbfinale der Europa League, jetzt wieder. Wenn mir jemand anbietet, in drei Jahren wieder im Halbfinale dieses Wettbewerbs zu stehen, unterschreibe ich das sofort."

Wenn mir jemand anbietet, in drei Jahren wieder im Halbfinale dieses Wettbewerbs zu stehen, unterschreibe ich das sofort. Philip Holzer

Aber auch eine Teilnahme an der Conference League "würden wir annehmen", betont Holzer. "Wenn man da jetzt aufs Halbfinale schaut mit AS Rom, Olympique Marseille, Leicester City und Feyenoord Rotterdam - das ist Tradition pur. Die internationalen Wettbewerbe geben Klubs wie uns die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, um in der nationalen Liga wettbewerbsfähiger zu sein gegenüber den Dauer-Champions-League-Teilnehmern."

Was Finanzfachmann Holzer außerdem über die Notwendigkeit von Transfererlösen in diesem Sommer sagt, wie er die Entwicklung sonstiger Geschäftsfelder der Eintracht beurteilt, wie er über einen Bundesliga-Investor nach spanischem Vorbild denkt und warum er an eine langfristige Zukunft von 50+1 glaubt, lesen Sie im großen Interview in der Montagausgabe des kicker - natürlich auch als eMagazine.