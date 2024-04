Holz würdigt Chemnitz für "bemerkenswerten Aufstieg"

Einen Tag nach Gewinn des Europe Cups haben die Niners Chemnitz Glückwünsche von BBL-Boss Stefan Holz erhalten.

Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL), hat den Aufstieg der Niners Chemnitz nach dem Triumph im FIBA Europe Cup gewürdigt. "Diese Leistung verdient unser aller Respekt. Ich freue mich für den Klub und seine Fans, da die Niners erst die vierte Saison in der easyCredit BBL bestreiten und generell seit 2015 unter Rodrigo Pastore einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt haben", sagte Holz.

Dem Chemnitzer Team von Trainer Pastore war am Mittwoch trotz einer Niederlage im Final-Rückspiel bei Bahcesehir Istanbul (95:105 n.V.) der Titelgewinn gelungen, da sich die Niners im Hinspiel in der Vorwoche zu Hause gegen die Türken durchgesetzt (85:74) hatten. Es ist der sechste Europapokaltitel für eine deutsche Mannschaft und der zweite kurz nacheinander.

Sechs Europapokal-Siege für deutsche Klubs - aber nicht in den Top-Wettbewerben

1995 hatte Alba Berlin den Korac-Cup und damit zwei Jahre nach dem EM-Gewinn Deutschlands für den bis dato größten Vereinserfolg gesorgt. Nach weiteren Titeln für den MBC (2004, EuroCup Challenge), Göttingen (2010, EuroChallenge), und Frankfurt (2016, Europe Cup) hatte Bonn im vergangenen Jahr die Champions League geholt. In den beiden besten Klub-Wettbewerben gingen deutsche Vereine bislang leer aus, lediglich Bayern Münchens Teilnahme an den Play-offs der Eliteliga Euroleague (2021 und 2022) sowie Alba Berlins Finalteilnahme im EuroCup 2019 stehen hier zu Buche.

"Nachdem die Telekom Baskets Bonn vergangene Saison die Champions League gewinnen konnten, zeigt dieser zweite Europapokalerfolg eines Bundesligaklubs in zwei Jahren erneut, dass unsere Vereine, unsere Liga und generell der deutsche Basketball in allen Bereichen große Fortschritte machen", sagt Holz über den Niners-Erfolg.

Chemnitz hat damit eine herausragende Saison vorzeitig gekrönt - zu Ende ist die Spielzeit allerdings noch lange nicht. Fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde stehen die Sachsen auf Rang drei in der Bundesliga. Es winkt in den Play-offs also der Heimvorteil - ein weiterer Schritt in der rasanten Entwicklung der Niners.

Das "wunderbar funktionierende Kollektiv" des BBL-Dritten aus Chemnitz habe "mit couragierten und begeisternden Auftritten" eine "fantastische Saison hingelegt", sagte der Ligaboss. "Das ist im Besonderen auch ein Verdienst der kontinuierlichen Arbeit von Geschäftsführer Steffen Herhold und der gesamten Organisation."